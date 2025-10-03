moderate rain
СОМБОРСКИ ФАС ПОНОВО У ИГРИ Нови власник обећава оживљавање производње АКУМУЛАТОРЕ ЋЕ ОД ЈАНУАРА ПРОИЗВОДИТИ 100 СОМБОРАЦА Ово су планови за некадашњег гиганта

03.10.2025. 08:55
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
Сомбор
Фото: Дневник.рс / М. Миљеновић

Да је у последње две деценије сваки власник некадашњег сомборског индустријског гиганта, Фабрике акумулатора „Black horse”, остварио макар пола својих најављених улагања приликом куповине те фирме, ФАС би био светски лидер у својој основној делатности, производњи погонских батерија за аутомобилску индустрију.

Овако, и новом власнику, „RAIMS Capital”, оличеном у директору њихове јунске аквизиције Александру Чолићу, само је преостало да за српске медије изјави како ће ова фабрика половином јануара следеће године почети са пробном, сада угаслом, производњом.

Према доступним информацијама, у сомборску фабрику акумулатора је током јесени требала већ да пристигне нова технологија, усклађена са европским стандардима, док се за наредну годину планира и почетак производње стартер батерија. Како је ФАС готово две деценије потпуно херметички затворен за овдашње медије, о томе шта се догађа у фабрици која је почетком миленијума приватизована и неколико пута препродавана, јавност се могла инфромисати преко друштвених мрежа, у овом случају Линкедина, на којем је директор Чолић објавио да у фабрици сада има око 20 запослених, а већ од септембра тим је требао да се увећа за додатних 60 људи.

Сомбор
Фото: Дневник.рс / М. Миљеновић

– Са покретањем стартер програма следеће године, очекујемо и нових 100 колега. Наша визија за 2030. годину је 300 до 350 запослених у Сомбору – навео је Чолић, којег је на чело ове фабрике поставио нови власник, за јавност „RAIMS Capital”, а према званичној евиденцији Агенције за привредне регистре стопроцентни власник капитала ФАС-а је компанија „RAIMS International DMCC”, која је регистрована у Уједињеним Арапским Емиратима, тачније у Дубаију.

Сомбор
Фото: Дневник.рс / М. Миљеновић

Фабрику акумулатора је, сада већ далеке 2006.године куповином већинског пакета акција од малих акционара (пре свега радника ФАС-а ) за 15 милиона евра, приватизовао концерн „Фармаком МБ” шабачког бизнисмена Мирослава Богићевића, чијом пропашћу услед презадуживања је и сомборска фабрика повучена у провалију. 

Сомбор
Фото: Дневник.рс / М. Миљеновић

Након тог неславног краја и затварања капија јединог српског произвођача акумулатора, готово сваке друге године ФАС је мењао власнике, почев од швајцарске компаније „Batagon Energy AG”, за коју су медији тврдили да је у власништву бизнисмена Далибора Матића, који је 2018. године купио ФАС од исто швајцарске компаније „Batagon international AG”, која је опет званично постала власник у децембру 2017. године за наводно 7,35 милиона евра. 

Сомбор
Фото: Дневник.рс / М. Миљеновић

Као штафетну палицу, Швајцарци су власништво над сомборском фабриком препустили прво „Black Horse holding” S.R.O из Словачке, да би две године потом, као власник био уписан „Black Horse Czech” S.R.O. из чијег портфолиа га је и преузела компанија из Дубаија, која је, као и претходни власници, најавила улагања у модернизацију погона, повећање броја запослени, пробој на светско тржиште...

