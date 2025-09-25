(ФОТО) ЗАПОШЉАВАЈУ 308 СУБОТИЧАНА, А ЈЕДНА ЈЕ ОД ПЕТ ФАБРИКА У СВЕТУ Министарка Месаровић посетила "Сваровски", најавила нова улагања: Производи са ознаком Made in Serbia биће још препознатљивији у свету
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је данас фабрику "Swarovski" у Суботици, у којој се одвија производња и обрада стакла.
Она се састала са представницима највишег менаџмента када је у питању фабрика "Сваровски", једна од пет у свету која послује и једна од најзначајнијих када је у питању производња фигура имајући у виду да се 55 одсто фигура произведе у Србији у односу на целокупно светског тржиште.
-Овде се производе и други њихови производи, неки персонализовани део програма који се тиче производње накита. Овде ради 308 запослених, махом наших Суботичана. Разговарали смо о њиховим даљим плановима када је у питању реинвестирање у Србију, наставак пословања у Србији. Импресивно је оно што сам видела у фабрици, нешто што захтева посебну опрему, прецизност, квалитет процеса рада и материјала. Најважније што сам чула данас од њих, јесте порука да планирају да у Србији наставе и развијају пословање, да ће се борити да производи са српског тржишта добију што већи примат и учешће на светском тржишту. Они немају конкуренцију што се тиче фигурица. Влада Републике Србије ће и са овим нашим инвеститором и у будућности бити партнер да наставе и прошире пословање и да у ову фабрику донесу неке нове пројекте, да ћемо запослити још Суботичана. И да ће производи са ознаком Made in Serbia бити још препознатљивији у свету- нагласила је.