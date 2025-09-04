scattered clouds
У ОВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ГРАДУ НИЧЕ НАЈВЕЋА ФАБРИКА СКРОБА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ! Компанија „Амело”добила грађевинску дозволу; Инвестиција вредна 30 МИЛИОНА евра, најмање 150 нових радних места

04.09.2025. 09:58
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Фото: Илустрација/ Canva / Дневник

Компанија Амело, која послује у оквиру групације „Транс Оил”, добила је грађевинску дозволу за изградњу фабрике за прераду кукуруза на простору некадашње шећеране у Сремској Митровици, саопштио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

Он је још у мају, након састанка са представницима компаније, најавио да ће један од три највећа трговца и прерађивача житарица у Европи почети изградњу фабрике за прераду кукуруза, односно производњу кукурузног скроба за различите намене у том сремском граду. С обзиром да је добијена грађевинска дозвола радови би могли почети већ на јесен. 

кукуруз
Фото: Илустрација/ Canva

Према најавама инвестиција је вредна више од 30 милиона евра, биће запослено најмање 150 радника, док ће се у производњи користити висока технологија и биће прерађено око 200.000 тона кукуруза годишње. Фабрика ће имати и капацитет да кукуруз у ком буде детектован афлатоксин, односно појава гљивичног обољења због лоших временских услова, прерађује у индустријски скроб, који се користи у фармацеутској, прехрамбеној и хемијској индустрији. Такође инвестиција ће бити потпуно еколошки чиста, са системом за пречишћавање отпадних вода, како ништа не би завршило у Сави.

кукуруз
Фото: Дневник

Према подацима, „Транс оил група” поседује и води пет постројења за дробљење уљарица и то три у Молдавији и по једну у Румунији и Србији. Брендови сунцокретовог уља Групе, као што су „Флорис“ и „Искон“, лидери су на локалним тржиштима и све више се шире на међународном нивоу у Европи, Азији, Африци и Блиском истоку. Група управља са 49 складишта широм Молдавије, Румуније и Србије и  пружа услуге транспорта житарица, уља и претовара преко терминала који се налазе у Ренију (Украјина), Ђурђулештију (Молдавија), Панчеву и Бачкој Паланци (Србија).

