У ОВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ГРАДУ НИЧЕ НАЈВЕЋА ФАБРИКА СКРОБА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ! Компанија „Амело”добила грађевинску дозволу; Инвестиција вредна 30 МИЛИОНА евра, најмање 150 нових радних места
Компанија Амело, која послује у оквиру групације „Транс Оил”, добила је грађевинску дозволу за изградњу фабрике за прераду кукуруза на простору некадашње шећеране у Сремској Митровици, саопштио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.
Он је још у мају, након састанка са представницима компаније, најавио да ће један од три највећа трговца и прерађивача житарица у Европи почети изградњу фабрике за прераду кукуруза, односно производњу кукурузног скроба за различите намене у том сремском граду. С обзиром да је добијена грађевинска дозвола радови би могли почети већ на јесен.
Према најавама инвестиција је вредна више од 30 милиона евра, биће запослено најмање 150 радника, док ће се у производњи користити висока технологија и биће прерађено око 200.000 тона кукуруза годишње. Фабрика ће имати и капацитет да кукуруз у ком буде детектован афлатоксин, односно појава гљивичног обољења због лоших временских услова, прерађује у индустријски скроб, који се користи у фармацеутској, прехрамбеној и хемијској индустрији. Такође инвестиција ће бити потпуно еколошки чиста, са системом за пречишћавање отпадних вода, како ништа не би завршило у Сави.
Према подацима, „Транс оил група” поседује и води пет постројења за дробљење уљарица и то три у Молдавији и по једну у Румунији и Србији. Брендови сунцокретовог уља Групе, као што су „Флорис“ и „Искон“, лидери су на локалним тржиштима и све више се шире на међународном нивоу у Европи, Азији, Африци и Блиском истоку. Група управља са 49 складишта широм Молдавије, Румуније и Србије и пружа услуге транспорта житарица, уља и претовара преко терминала који се налазе у Ренију (Украјина), Ђурђулештију (Молдавија), Панчеву и Бачкој Паланци (Србија).