С 33,4 на 60 одсто МАЂАРИ ПОВЕЋАЛИ УДЕО у компанијама Енерготехника Јужна Бачка и Електромонтажа Краљево
Мађарска државна електроенергетска компанија МВМ Зрт. која је у јулу потписала уговор о куповини акција са српском Манекс групом како би повећала свој удео у компанијама Енерготехника Јужна Бачка и Електромонтажа Краљево са 33,4 одсто на 60 одсто, успешно је окончала ову трансакцију, саопштено је из Групације.
Након добијања потребних одобрења од надлежних органа за заштиту конкуренције, трансакција је успешно закључена 30. септембра, чиме је остварен још један важан корак у ширењу присуства и портфолија МВМ Групе у Србији – наведено је у саопштењу ММ Групе, пише еКапија.
Компанија напомиње да јачање позиције на српском енергетском тржишту представља један од кључних стратешких циљева МВМ Групе у региону, додајући да осим повољног тржишног амбијента и текућих процеса приватизације, географски положај Србије има стратешки значај, јер пружа природну улазну тачку за даље ширење МВМ-а ка другим земљама Балкана.
У саопштењу се наводи да Енерготехника Јужна Бачка и Електромонтажа Краљево спадају међу водеће енергетске грађевинске компаније у Србији, са вишедеценијским искуством и завидним референцама, и подсећа да је МВМ Група мањински удео у овим компанијама стекла 2022. године.
Након трансакције из 2022. године, обе компаније су забележиле значајан раст прихода и профитабилности, закључује се у саопштењу, пише БизПортал.