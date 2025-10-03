У ИТАЛИЈИ ПАЛЕ ЦЕНЕ НЕКРЕТНИНА У Европској унији генерално расле и СТАНАРИНЕ у другом кварталу ЕВО ЗА КОЛИКО ПО ДРЖАВАМА
БРИСЕЛ: Цене стамбених некретнина и станарина у Европској унији наставиле су раст и у другом кварталу 2025, показују данас објављени подаци Евростата.
Како се наводи, цене некретнина су скочиле за 5,4 одсто у поређењу са истим периодом 2024. године, док су станарине порасле за 3,2 одсто.
У односу на први квартал 2025, цене кућа порасле су за 1,6 одсто, а станарине за 0,7 одсто, што указује на наставак стабилног раста тржишта некретнина широм ЕУ.
Од 2010. године до данас, цене кућа у Европској унији порасле су за укупно 60,5 одсто, док су станарине скочиле за 28,8 одсто.
Трајекторија раста је ипак била различита - станарине су бележиле постепен и стабилан раст, док су цене станова показале су знатно веће осцилације - најпре снажан раст од 2015. до 2022. године, затим краћи период стагнације а након тога поновни узлазни тренд од 2024.
Највећи раст цена стамбених некретнина у периоду од 2010. до 2025. забележен је у Мађарској 277 одсто и Естонији 250 одсто, а цене су се удвостручиле или више у још десет чланица, Литванији, Летонији, Чешкој, Португалији, Бугарској, Аустрији, Луксембургу, Пољској, Словачкој и Хрватској.
Италија је једина земља у којој су цене стамбених некретнина пале у том периоду и то за један одсто, наводи се на веб страници Евростата.
Када је реч о ценама закупа, највећи раст бележе Естонија 218 одсто, Литванија 192 одсто, Мађарска 125 одсто и Ирска 117 одсто.
Грчка је једина чланица Европске уније у којој су станарине пале од 2010. године и то за девет одсто.