ЕВО КАКО ДА ВАМ РАЧУНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БУДУ НИЖИ Редовне платише имају три попуста, али један морају да изаберу ОВО СУ ПОВЛАСТИЦЕ
Потрошачи електричне енергије који редовно плаћају рачуне за струју већ дуго су у прилици да свој рачун умање за пет одсто и тако смање износ на рачуну и позитивно утичу на кућни буџет.
Од овог месеца потрошачима је омогућено да остваре попуст по још два основа - за домаћинства која сама очитавају своја бројила и домаћинства која папирни рачун за електричну енергију замене електронским, али је термин плаћања рачуна померен унапред, односно попуст се одобрава ако се рачун плати до 20. у месецу. Оно што је, такође, важно и што грађани морају да знају је да се попусти не могу сабирати, односно домаћинство може да оствари само један попуст, а који ће то бити сами одлучују.
Грађани морају да знају да се попусти не могу сабирати, односно домаћинство може да оствари само један попуст, а који ће то бити сами одлучују
Дакле, први услов да би се било који од три понуђена попуста уопште могао користити је редовно плаћање рачуна, до 20. или 28. у месецу. Домаћинства која рачун плате до 28. у месецу остварују попуст од пет одсто. Потрошачи који се одлуче да сами очитавају своја бројила могу да остваре попуст од шест одсто уз услов да рачун плате до 20. у месецу, а то је и рок плаћања за домаћинства која папирни рачун за електричну енергију замене електронским и у том случају рачун за утрошену струју умањује се за седам одсто.
5 посто ко плаћа до 28. у месецу
Из Електродистрибуције Србије кажу да се стање бројила за електричну енергију месеца може пријавити брзо и лако. То је потребно учинити од првог до шестог дана у месецу у мобилној апликацији ЕД Србије, на сајту www.elektrodistribucija.rs, путем мејла, бесплатног позива на 0800 360 300, као и директно на шалтерима Електродистрибуције Србије.
7 посто ко неће папирни рачун
Црвена стартује од 1.200 киловата
Уз овомесечно поскупљење струје промењен је и тарифни систем, односно смањен је број киловата у плавој зони, па сада црвена стартује од 1.200, уместо досадашњих 1.600 киловата. То за поједине потрошаче, пре свега оне који се греју на струју, значи да ће им рачуни за електричну енергију бити знатно већи и да ће та ставка и те како утицати на њихове кућне буџете.
Домаћинства која желе папирни рачун за електричну енергију да замене електронским треба да направе неколико корака. Први је да изаберу електронску доставу рачуна - на порталу и апликацији „ЕПС Увид у рачун”, на шалтерима у пословницама ЕПС-а или попуњавањем захтева који се налази на сајту www.eps.rs. Процедура за избор е-рачуна је једноставна, а предност је то што рачун стиже на мејл адресу. Иначе, електронски рачун већ користи око 300.000 грађана и ако желе да остваре попуст од седам одсто, потребно је да плаћају своје рачуне до 20. у месецу.
6 посто ко сам очитава бројило
Будући да је од почетка овог месеца струја скупља и цена киловат-часа већа је за 6,6 одсто, сигурно је да ће многи потрошачи искористити неки од ових попуста, а посебно онај чији проценат премашује проценат поскупљења. Уз тај попуст, поскупљење струје не би требало да се покаже на рачуну, односно уз потрошњу од 350 киловата и утрошак од 200 скупих и 150 јефтиних киловата, рачун би требало да остане око 4.200 динара, а уз потрошњу 150 скупих и 200 јефтиних киловата око 3.800 динара.
Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.