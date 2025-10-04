Узми рачун и победи
ЗА 650 ДИНАРА ДОБИО ТРОСОБАН СТАН У БЕОГРАДУ Срећни добитник Дане Жигић рачун платио у Новом Саду
Дане Жигић добио је трособан стан у Београду у наградној игри "Узми рачун и победи". Електричне аутомобиле “фијат гранде панда” добили су Бојана Вујсић и Габор Бодор. Добитне комбинације извукла је глумица Јелена Гавриловић.
Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добио је Дане Жигић. Рачун је плаћен у Новом Саду, а износ на рачуну је био 650 динара. Јединствени код је БМ597739.
Први електрични аутомобил “фијат гранде панда” освојила је Бојана Вујсић. Рачун је платила у Крагујевцу, а износ рачуна је 978,58 динара. Јединствени код је ЦР843689.
Други аутомобил иде у руке Габора Бодора, који је рачун платио у Бачкој Паланци, а износ рачуна је 2.987,82 динара. Јединствени код је БЦ 282626.
РТС подсећа да је наградни фонд у игри “Узми рачун и победи” увећан са 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних “фијат гранде панда” модела. Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни – дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.
У игри могу да учествују сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.
Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која фискални рачун са QR кодом, издатим током 2025. године на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, унесу путем мобилне апликације “Узми рачун и победи”, тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.