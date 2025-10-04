scattered clouds
10°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Узми рачун и победи

ЗА 650 ДИНАРА ДОБИО ТРОСОБАН СТАН У БЕОГРАДУ Срећни добитник Дане Жигић рачун платио у Новом Саду

04.10.2025. 18:41 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen/ Naled

Дане Жигић добио је трособан стан у Београду у наградној игри "Узми рачун и победи". Електричне аутомобиле “фијат гранде панда” добили су Бојана Вујсић и Габор Бодор. Добитне комбинације извукла је глумица Јелена Гавриловић.

Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добио је Дане Жигић. Рачун је плаћен у Новом Саду, а износ на рачуну је био 650 динара. Јединствени код је БМ597739.

узми рачун и победи
Фото: РТС

Први електрични аутомобил “фијат гранде панда” освојила је Бојана Вујсић. Рачун је платила у Крагујевцу, а износ рачуна је 978,58 динара. Јединствени код је ЦР843689.

узми рачун и победи
Фото: РТС

Други аутомобил иде у руке Габора Бодора, који је рачун платио у Бачкој Паланци, а износ рачуна је 2.987,82 динара. Јединствени код је БЦ 282626.

узми рачун и победи
Фото: РТС

РТС подсећа да је наградни фонд у игри “Узми рачун и победи” увећан са 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних “фијат гранде панда” модела. Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни – дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.

У игри могу да учествују сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.

Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која фискални рачун са QR кодом, издатим током 2025. године на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, унесу путем мобилне апликације “Узми рачун и победи”, тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.

Узми рачун и победи наградна игра стан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај