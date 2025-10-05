ЕМОТИВАН ЈУБИЛЕЈ Стевица Кујунџић, председник ЖКК "Партизан", поводом 80 година Југословенског спортског друштва: Због икона спорта нисмо спавали! Трудићемо се и даље, суштина је да су деца на терену
Југословенско спортско друштво прославило је велики јубилеј, 80 година постојања. Стевица Кујунџић, председник ЖКК "Партизан", изјавио је овим поводом да је доста емотивно обележити овакав јубилеј и да не крије задовољство.
-Осамдесет година постојања Југословенског спортског друштва је прави јубилеј и радост свих играча Партизана. Доста је емотивно. Видимо много наших играча, икона спорта уз које смо будни проводили ноћи, навијали, славили победе, а све ово има визију будућности деце и омладине да и кроз овај филм и читав догађај их опет анимирамо и вратимо где је Партизану место. Трудићемо се и даље, доста зависи и од других фактора у спорту, али суштина је да су деца на терену, да се бодре и друже, славе победе, и буду срећни и весели- нагласио је Кујунџић.