Нови Сад
ЕМОТИВАН ЈУБИЛЕЈ Стевица Кујунџић, председник ЖКК "Партизан", поводом 80 година Југословенског спортског друштва: Због икона спорта нисмо спавали! Трудићемо се и даље, суштина је да су деца на терену

05.10.2025. 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан/Танјуг/Ана Паунковић

Југословенско спортско друштво прославило је велики јубилеј, 80 година постојања. Стевица Кујунџић, председник ЖКК "Партизан", изјавио је овим поводом да је доста емотивно обележити овакав јубилеј и да не крије задовољство.

-Осамдесет година постојања Југословенског спортског друштва је прави јубилеј и радост свих играча Партизана. Доста је емотивно. Видимо много наших играча, икона спорта уз које смо будни проводили ноћи, навијали, славили победе, а све ово има визију будућности деце и омладине да и кроз овај филм и читав догађај их опет анимирамо и вратимо где је Партизану место. Трудићемо се и даље, доста зависи и од других фактора у спорту, али суштина је да су деца на терену, да се бодре и друже, славе победе, и буду срећни и весели- нагласио је Кујунџић.

жкк партизан партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
