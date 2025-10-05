НИС затражио нову посебну лиценцу Министарства финансија САД
05.10.2025. 10:48 11:06
Компанија НИС поднела је 3. октобра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се омогућава несметано обављање оперативних активности компаније и после 8. октобра, када истиче рок предвиђен претходном лиценцом.
НИС је 28. септембра поднео и допуњени захтев за уклањање са SDN листе (Specially DesignatedNationals), што је дуготрајан и комплексан процес, а иницијални захтев је послат 14. марта ове године.
Компанија НИС захваљује свим домаћим и иностраним институцијама које подржавају напоре да се компанији омогући несметано пословање.