light rain
11°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИС затражио нову посебну лиценцу Министарства финансија САД

05.10.2025. 10:48 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
nis
Фото: Промо

Компанија НИС поднела је 3. октобра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се омогућава несметано обављање оперативних активности компаније и после 8. октобра, када истиче рок предвиђен претходном лиценцом.

НИС је 28. септембра поднео и допуњени захтев за уклањање са SDN листе (Specially DesignatedNationals), што је дуготрајан и комплексан процес, а иницијални захтев је послат 14. марта ове године.

Компанија НИС захваљује свим домаћим и иностраним институцијама које подржавају напоре да се компанији омогући несметано пословање.

нис петрол
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај