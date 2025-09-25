overcast clouds
БЕБИ БУМ СЕ НАСТАВЉА Рода била вредна: пре само неколико дана „донела” 12, сада чак 17 беба у овом граду на Лепеници!

25.09.2025. 16:00 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
бебе
Фото: РИНА

Сјајне вести стижу из породилишта Универзитетско-клиничког центра у Крагујевцу, јер је током претходна 24 сата рођено 17 беба.

Град на Лепеници богатији је за девет девојчица и осам дечакакажу за РИНУ у УКЦ.

– Срећним родитељима честитамоа нашим новим суграђанима желимо дуг и здрав живот – додају.

Претходни беби бум у Крагујевцу догодио се пре само неколико дана када је на свет током 24 сата стигло 12 беба.

