БЕБИ БУМ СЕ НАСТАВЉА Рода била вредна: пре само неколико дана „донела” 12, сада чак 17 беба у овом граду на Лепеници!
25.09.2025. 16:00 16:03
Сјајне вести стижу из породилишта Универзитетско-клиничког центра у Крагујевцу, јер је током претходна 24 сата рођено 17 беба.
Град на Лепеници богатији је за девет девојчица и осам дечака, кажу за РИНУ у УКЦ.
– Срећним родитељима честитамо, а нашим новим суграђанима желимо дуг и здрав живот – додају.
Претходни беби бум у Крагујевцу догодио се пре само неколико дана када је на свет током 24 сата стигло 12 беба.