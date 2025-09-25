overcast clouds
21°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ НАСТАВЉА РАЗГОВОРЕ У ЊУЈОРКУ Данас с Гутерешом и Калас

25.09.2025. 16:25 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
вучић
Фото: Tanjug/video

ЊУЈОРК: Председник Србије Александар Вучић састаће се данас у Њујорку са генералним секретаром Уједињених нација Антониом Гутерешом у седишту УН-а у Њујорку.

Пре састанка, председник Вучић уписаће се у књигу почасних гостију.
 

Вучић ће затим имати састанке са председником Демократске Републике Конго Феликсом Чисекедијем, са високом представницом Европске уније за спољну политику и безбедност Кајом Калас и са државним секретаром за правду и потпредседником Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске Дејвидом Ламијем.
 

Председник Србије ће потом присуствовати пријему који приређује министар спољних послова Србије Марко Ђурић у част годишњице Покрета несврстаних - "Осврт на оснивање Покрета несврстаних и разговоре у Њујорку 1960. године".
 

Говорећи о пријему који приређује за представнике несврстаних земаља вечерас у Њујорку, Ђурић је рекао да је то замишљено као неформално дружење у опуштеној атмосфери.
 

Нисмо превише ширили круг, звали смо један број пријатеља из Африке, али мислимо да је добра прилика да се симболично и скромно обележи 65. годишница од београдске конференције на којој је успостављен Покрет несврстаних, рекао је Ђурић.
 

Александар Вучић УН генерална скупштина ун
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„А сад навали на сендвиче, да се скупи енергија“ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЛЕ ОБРАЋАЊА НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ: Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ!
снс

„А сад навали на сендвиче, да се скупи енергија“ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЛЕ ОБРАЋАЊА НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ: Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ!

24.09.2025. 20:20 20:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај