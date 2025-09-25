ВУЧИЋ НАСТАВЉА РАЗГОВОРЕ У ЊУЈОРКУ Данас с Гутерешом и Калас
ЊУЈОРК: Председник Србије Александар Вучић састаће се данас у Њујорку са генералним секретаром Уједињених нација Антониом Гутерешом у седишту УН-а у Њујорку.
Пре састанка, председник Вучић уписаће се у књигу почасних гостију.
Вучић ће затим имати састанке са председником Демократске Републике Конго Феликсом Чисекедијем, са високом представницом Европске уније за спољну политику и безбедност Кајом Калас и са државним секретаром за правду и потпредседником Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске Дејвидом Ламијем.
Председник Србије ће потом присуствовати пријему који приређује министар спољних послова Србије Марко Ђурић у част годишњице Покрета несврстаних - "Осврт на оснивање Покрета несврстаних и разговоре у Њујорку 1960. године".
Говорећи о пријему који приређује за представнике несврстаних земаља вечерас у Њујорку, Ђурић је рекао да је то замишљено као неформално дружење у опуштеној атмосфери.
Нисмо превише ширили круг, звали смо један број пријатеља из Африке, али мислимо да је добра прилика да се симболично и скромно обележи 65. годишница од београдске конференције на којој је успостављен Покрет несврстаних, рекао је Ђурић.