СТОП ЗА РУСКЕ ДРОНОВЕ Пољаци хитно мењају закон, на руске летелице изнад Украјине ПУЦАЋЕ СЕ И БЕЗ ОДОБРЕЊА НАТО
Пољска се спрема да промени закон о војним мисијама у иностранству како би њена војска могла да обара руске летелице, попут дронова, изнад Украјине без претходног одобрења НАТО-а или Европске уније.
Очекује се да ће нацрт закона који је Министарство одбране поднело у јуну брзо проћи скупштинску процедуру.
Према старом закону, председник је могао, на захтев владе, да одобри слање трупа у иностранство у случајевима оружаног сукоба, мировних мисија, борбе против тероризма или евакуација. Међутим, дан пре руске инвазије 2022. године, тадашња влада Права и правде (ПиС) изменила је закон тако да такве операције захтевају одобрење НАТО-а, ЕУ и земље домаћина.
Укидање ограничења
Касније је парламентарна комисија за истрагу руског утицаја критиковала ту одлуку, оценивши да је Варшава тиме изгубила право да самостално делује против дронова који прелећу из Украјине или Белорусије.
Тренутна владајућа коалиција планира да укине ова ограничења и омогући војсци већу флексибилност у реаговању на претње, по принципу „прво пуцај, па онда постављај питања“, преноси Газета Виборча.
Промена долази након што је пољска војска први пут оборила сумњиве руске дронове који су раније у септембру ушли у њен ваздушни простор - што је први пут да је чланица НАТО-а оборила руске авионе током рата у Украјини.
(Индекс, Блиц)