ПОГИНУО МЛАДИЋ Жестока саобраћајка у Врбасу однела живот сувозача у “шкоди“ ДЕВОЈКА КОЈА ЈЕ ВОЗИЛА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА
Младић Ф. С. (25), путник у аутомобилу марке "шкода" погинуо је у несрећи која се догодила када је девојка И. Ш. (21), која је возила слетела са пута.
Како се незванично сазнаје, страшна саобраћајна несрећа догодила се синоћ око 21 сат на путу из Сирига ка Суботици у Врбасу.
- Сумња се да се несрећа догодила када је девојка, која је управљала возилом, услед неприлагођене брзине кретања слетела са пута и ударила у бедем. Да све буде још горе од силине ударца аутомобил се, како се сумња два пута испревртао и остао на крову - објашњава извор Информера упознат са случајем.
Према његовим речима девојка која је управљала аутомобилом задобила је тешке телесне повреде, док је младић преминуо на месту несреће.
- Како сам чуо обоје су из Суботице, девојка је имала вишетруке преломе и превезена је у болницу. Нажалост, младић је подлегао повредама убрзо након несреће - рекао је саговорник.
(K1info.rs)