„Увек добар и отворен разговор“ ВУЧИЋ С ГУТЕРЕШОМ НА МАРГИНАМА СЕДНИЦЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ о КиМ, регионалним приликама, улози УН и другим питањима
ЊУЈОРК: Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас на маргинама заседања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку са генералним секретаром Светске организације Антониом Гутерешом о АП Косову и Метохији, регионалним приликама, улози УН у свету и другим питањима.
Увек добар и отворен разговор са Гутерешом, са којим сам разменио мишљења о најважнијим глобалним темама и кључним питањима будућности света који ћемо оставити генерацијама које долазе. Разговарали смо и о Косову и Метохији, нашим регионалним приликама и могућим корацима у циљу превазилажења изазова. Током разговора сам истакао да сам са посебном пажњом слушао уводно његово обраћање, као и главне поруке лидерима данашњице о којима сви треба да размислимо", написао је Вучић на Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav".
Додао је да су посебно размотрили питање места и улоге Уједињених нација у свету брзих и неретко комплексних промена, чији утицај превазилази локални и регионални значај.
У том смислу, нагласио сам да је озбиљна, разборита, одговорна и рационална политика, као и враћање у оквире принципа Повеље УН, једини прави пут за праведнији и безбеднији свет. На том путу, Србија ће, као земља оснивач УН, увек дати чврсту подршку настојањима да се на глобалну сцену врате она начела на којима треба да почивају међународни односи по мери свих актера, на начин на који то доследно ради наша земља, без обзира на околности, препреке и изазове, закључио је Вучић.