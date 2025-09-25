ТРИ ДЕВОЈКЕ СУРОВО МУЧЕНЕ И УБИЈЕНЕ Злочин уживо преношен на ТикТоку из „кући страве“ , полиција ухапсила осам особа
Три жене су брутално мучене и убијене у "кући страве" у Аргентини, а злочин је преношен уживо на ТикТоку затвореној групи. Полиција сумња да иза језивог чина стоји нарко-банда, а до сада је ухапшено најмање осам особа.
Брутално силовање, мучење и убиство трију жена преношено је уживо на ТикТоку, саопштила је аргентинска полиција. Детективи су открили да је око 45 људи у затвореној групи на тој друштвеној мрежи гледало садистичке сцене, укључујући ампутацију прстију једној од жртава и гушење друге пластичном кесом, пише Mirror.
Жртве су идентификоване као 15-годишња Лара Гутијерез, 20-годишња Бренда дел Кастиљо и 21-годишња Морена Верди. Према наводима локалних медија, жене је локална нарко-банда оптужила да су украле дрогу.
Полиција верује да су жене намамљене у "кућу страве" на периферији Буенос Ајреса, око 32 километра од места где су живеле. Тамо су мучене и убијене у, како се описује, "осветничком убиству" које је наводно наредио вођа банде. Сматра се да је шеф криминалне организације, идентификован као перуански држављанин, побегао из земље и наредио брутална убиства као "упозорење" другима.
Убиства преношена уживо
Министар безбедности Буенос Ајреса, Хавијер Алонсо, потврдио је да су стравичне сцене снимљене и емитоване уживо. "Било је то за затворену групу од око 45 људи. То су информације које смо до сада добили из истраге", рекао је Алонсо. "То је релевантно за мотив убистава, а то је да вођа банде поручује: ‘Ово вам се догађа ако ми украдете дрогу."
LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE LAS TRES CHICAS EN LA MATANZA
Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fueron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18)… pic.twitter.com/cqq72nUb6l
— Clarín (@clarincom) September 25, 2025
Тела трију младих жена пронађена су јуче, пет дана након што су нестале прошлог петка око 21:30. "Последњи пут су виђене како добровољно улазе у возило јер су биле позване на догађај, не знајући да упадају у замку међународне нарко-банде", додао је Алонсо.
Este es el momento exacto en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a la camioneta blanca que apareció quemada: ¿qué les pasó a Brenda, Morena y a Lara? Encontraron dos cuerpos pic.twitter.com/dhmd8sTaJt
— TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2025
"Тела су пронађена у раним јутарњим сатима закопана у дворишту. До сада су ухапшене четири особе. Возило у којем су девојке покупљене пронађено је 100 метара од куће, запаљено и уништено. Уверени смо да су жртве убијене у петак увече", изјавио је министар, додајући да је истрага у поодмаклој фази.
Језиви детаљи мучења
Најмлађој жртви, 15-годишњој Лари Гутијерез, наводно је одсечено свих пет прстију на левој руци. Тело Бренде дел Кастиљо (20) пронађено је с преломом лобање, а стомак јој је био разрезан. Морена Верди (21) наводно је угушена пластичном кесом. Злочин се догодио након што су жене преварене да дођу на догађај описан као сексуална забава, за шта им је понуђена исплата од 300 долара.
"Ово је најгнуснији и најужаснији случај с којим смо се икада суочили", рекао је тужилац из Буенос Ајреса.
Пре него што су тела пронађена, Хосефина дел Кастиљо, која је изјавила да су Бренда и Морена њене нећаке, упутила је апел за помоћ. "То су три младе девојке, три породице које данас пате и очајне су. Молимо вас да контактирате власти ако имате било какве информације", рекла је. Касније је додала: "Хвала свима који су пратили без осуђивања. Нико није заслужио крај какав су имале. Сви животи су важни."
Полиција је саопштила да је јуче извршила четири хапшења, а још осам осумњичених приведено је током ноћи. Приликом рације у кући у предграђу Флоренсија Варела, затечене су две жене како чисте место злочина. Међу првим ухапшенима су троје Аргентинаца узраста 18, 19 и 28 година и 27-годишњи Перуанац.