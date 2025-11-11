ТРАЖИ СЕ ЛОКАЦИЈА ЗА НОВУ ФАБРИКУ У СРБИЈИ Министарка привреде Месаровић посетила кинеску компанију која се бави производњом иновативних решења за дом
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је међународну компанију ,,Runner Group”, са седиштем у Сјамену, која се бави производњом и развојем иновативних производа за дом
-Посетила сам међународну компанију ,,Runner Group”, која има седиште у Сјамену и бави се производњом и развојем иновативних производа за дом- кухињу и купатило, системе за пречишћавање воде и ваздуха. Компанија послује у Кини, Европи, САД, југоисточној Азији и Мексику, и тренутно су у процесу доношења одлуке за покретање производње у Европи. Поздравила сам њихову одлуку да буду наши скори гости у Србију у циљу истраживања нашег тржишта и конкретних разговора о њиховој инвестицији на европском тржишту. Поручила сам да смо отворени за даље разговоре у циљу проналаска најбоље локације за њихову будућу фабрику с обзиром на то да већ сарађују са немачком компанијом ,,Hansgrohe”, која има фабрику у Ваљеву и италијанском компанијом ,,Ariston” из Ниша. Пратимо политику председника Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, отварамо нова радна места и обезбеђујемо бољи стандард живота за наше грађане- написала је министарка на Инстаграму.