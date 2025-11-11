clear sky
9°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВИ СЛУЧАЈ НАДОМАК КИКИНДЕ

ИЗМАСАКРИРАО ПСА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ ПА ПРЕТУКАО СУПРУГУ! Незапамћено насиље у Банатској Тополи, мештани шокирани

11.11.2025. 12:00 12:12
Пише:
Дневник
Извор:
Курир Хроника
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Мештани Банатске Тополе код Кикинде шокирани су насиљем за које се сумњичи њихов комшија  Б. А. Ш. (40) који је, наводно, моторном тестером убио свог пса, а потом претукао невенчану супругу.

- Нисмо могли да верујемо шта се десило... Остављао је утисак тако финог и доброг човека, који је спреман свима да помогне, да смо се сви изаненадили, шокирали! Пас ког је претходно удомио га је ваљда ујео, он је побеснео, и буквално полудео. Онда је узео моторну тестеру и наводно, измасакрирао га - причају комшије за Курир и додају да се осумњичени прошлог лета доселио у Банатску Тополу одакле му је родом мајка и купио плац.

- Има фирму, лепо зарађује и све ово што се десило нам је невероватно. Након што је убио пса мешанца претукао је, наводно, супругу која је задобила лакше телесне повреде. Његова супруга је Украјинка и не зна наш језик.

Како су нам потом објаснили, осумњичени је купио и плац у селу где је планирао да засади воћњак.

- Јако смо забринути и не можемо да верујемо шта је урадио комшија. Сви у месту су јако забринути за безбедност, како њих самих тако и животиња и љубимаца којих има пуно у селу - наводе они и додају:

- Надамо се да ће осумњичени комшија бити адекватно кажњен за дело које је починио - наводи наш саговорник.

Терети се за два дела
Поводом овог случаја који се догодио 7. новембра огласила се и полиција у Кикинди и саопштила да се осумњичени терети да је извршио кривична дела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.

Њему је након саслушања пред Основним јавним тужилаштвом одређен притвор до 30 дана.

банатска топола насиље у породици насиље над женама кикинда
Извор:
Курир Хроника
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај