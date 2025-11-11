ЈЕЗИВИ СЛУЧАЈ НАДОМАК КИКИНДЕ
ИЗМАСАКРИРАО ПСА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ ПА ПРЕТУКАО СУПРУГУ! Незапамћено насиље у Банатској Тополи, мештани шокирани
Мештани Банатске Тополе код Кикинде шокирани су насиљем за које се сумњичи њихов комшија Б. А. Ш. (40) који је, наводно, моторном тестером убио свог пса, а потом претукао невенчану супругу.
- Нисмо могли да верујемо шта се десило... Остављао је утисак тако финог и доброг човека, који је спреман свима да помогне, да смо се сви изаненадили, шокирали! Пас ког је претходно удомио га је ваљда ујео, он је побеснео, и буквално полудео. Онда је узео моторну тестеру и наводно, измасакрирао га - причају комшије за Курир и додају да се осумњичени прошлог лета доселио у Банатску Тополу одакле му је родом мајка и купио плац.
- Има фирму, лепо зарађује и све ово што се десило нам је невероватно. Након што је убио пса мешанца претукао је, наводно, супругу која је задобила лакше телесне повреде. Његова супруга је Украјинка и не зна наш језик.
Како су нам потом објаснили, осумњичени је купио и плац у селу где је планирао да засади воћњак.
- Јако смо забринути и не можемо да верујемо шта је урадио комшија. Сви у месту су јако забринути за безбедност, како њих самих тако и животиња и љубимаца којих има пуно у селу - наводе они и додају:
- Надамо се да ће осумњичени комшија бити адекватно кажњен за дело које је починио - наводи наш саговорник.
Терети се за два дела
Поводом овог случаја који се догодио 7. новембра огласила се и полиција у Кикинди и саопштила да се осумњичени терети да је извршио кривична дела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.
Њему је након саслушања пред Основним јавним тужилаштвом одређен притвор до 30 дана.