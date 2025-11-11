clear sky
9°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЗООЛОШКИ ВРТ У БЕОГРАДУ ДОБИО НОВОГ СТАНОВНИКА Стално се смејер, не одваја од мајке, а кад порасте имаће један од НАЈЈАЧИХ уједа у животињском царству

11.11.2025. 11:45 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs/Euronews
Коментари (0)
zoo vrt
Фото: unsplash.com

Београдски зоолошки врт богатији је за још једног становника.

Родила се беба хијене, иначе младунче које се рађа са зубима, а мајке су главне у чопору.

Прве хијене су стигле 2018. године, и то пегаве хијене.

"Када причамо о животињама, не треба их се плашити, већ их треба поштовати. Хијене су другачије од онога што ми познајемо о њима. Врло су породичне, симпатичне, умиљате. Женке су те које воде чопор, много су доминантније, јаче и агресивније", изјавио је Кристијан Овари из Зоо врта.

Он даље објашњава да су хијене изузетни ловци, да их никако не треба потцењивати, и да су тимски играчи.

"Имају изузетно јак ујед, могу да здробе људску лобању, а хијене су познате по свом специфичном смеху, који је одговор на узбуђење или нервозу коју осете" рекао је он.

 Кристијан Оварије је даље објашњавао о њиховој исхрани, да радници морају бити опрезни да се не преједу, јер ове животиње воле да поједу већу количину хране одједном.

 

"Све наше животиње размишљају стомаком, а ми водимо рачуна да квалитетно једу. Овде не морају бити стрвинари, и те како добијају лепе порције хране", закључио је он.
 

Београд зоо врт младунче
Извор:
Kurir.rs/Euronews
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај