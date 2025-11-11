(ФОТО) ЗООЛОШКИ ВРТ У БЕОГРАДУ ДОБИО НОВОГ СТАНОВНИКА Стално се смејер, не одваја од мајке, а кад порасте имаће један од НАЈЈАЧИХ уједа у животињском царству
Београдски зоолошки врт богатији је за још једног становника.
Родила се беба хијене, иначе младунче које се рађа са зубима, а мајке су главне у чопору.
Прве хијене су стигле 2018. године, и то пегаве хијене.
"Када причамо о животињама, не треба их се плашити, већ их треба поштовати. Хијене су другачије од онога што ми познајемо о њима. Врло су породичне, симпатичне, умиљате. Женке су те које воде чопор, много су доминантније, јаче и агресивније", изјавио је Кристијан Овари из Зоо врта.
Он даље објашњава да су хијене изузетни ловци, да их никако не треба потцењивати, и да су тимски играчи.
"Имају изузетно јак ујед, могу да здробе људску лобању, а хијене су познате по свом специфичном смеху, који је одговор на узбуђење или нервозу коју осете" рекао је он.
Кристијан Оварије је даље објашњавао о њиховој исхрани, да радници морају бити опрезни да се не преједу, јер ове животиње воле да поједу већу количину хране одједном.
"Све наше животиње размишљају стомаком, а ми водимо рачуна да квалитетно једу. Овде не морају бити стрвинари, и те како добијају лепе порције хране", закључио је он.