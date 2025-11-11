ПОЗНАТО КО СУДИ „ОРЛОВИМА“ НА ВЕМБЛИЈУ: Против Енглеске правду дели Словак
11.11.2025. 10:36 10:39
Словачки арбитар Иван Кружлиак биће главни судија на мечу Енглеске и Србије у групи К квалификација за Светско првенство 2026. године.
Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да ће његови помоћници бити Бранислав Ханцко и Јан Позор, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Петера Краловича, такође из Словачке. У ВАР соби биће Холанђани Клеј Руперти и Ервин Бланк.
Утакмица између Енглеске и Србије биће одиграна у четвртак од 20.45 часова на лондонском Вемблију.
Прво место на табели групе К држи Енглеска са 18 бодова, Албанија је друга са 11, док се Србија налази на трећој позицији са 10. Летонија је четврта на табели са пет бодова, док је Андора последња са једним бодом.
Енглеска је већ обезбедила пласман на СП 2026.