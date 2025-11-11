clear sky
9°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТО КО СУДИ „ОРЛОВИМА“ НА ВЕМБЛИЈУ: Против Енглеске правду дели Словак

11.11.2025. 10:36 10:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Словачки арбитар Иван Кружлиак биће главни судија на мечу Енглеске и Србије у групи К квалификација за Светско првенство 2026. године.

Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да ће његови помоћници бити Бранислав Ханцко и Јан Позор, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Петера Краловича, такође из Словачке. У ВАР соби биће Холанђани Клеј Руперти и Ервин Бланк.

Утакмица између Енглеске и Србије биће одиграна у четвртак од 20.45 часова на лондонском Вемблију.

Прво место на табели групе К држи Енглеска са 18 бодова, Албанија је друга са 11, док се Србија налази на трећој позицији са 10. Летонија је четврта на табели са пет бодова, док је Андора последња са једним бодом.

Енглеска је већ обезбедила пласман на СП 2026.

 

фудбалска репрезентација србије фудбалски судија мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ПРВИ ТРЕНИНГ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Нови селектор са „орловима“ у Старој Пазови пред дуел са Енглеском
спорт

(ФОТО, ВИДЕО) ПРВИ ТРЕНИНГ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Нови селектор са „орловима“ у Старој Пазови пред дуел са Енглеском

10.11.2025. 20:02 20:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕЗ НАШИХ НАВИЈАЧА НА ВЕМБЛИЈУ Србија оштро кажњена пред утакмице против Енглеске и Летоније У ЛЕСКОВЦУ ПРЕД ЛИМИТИРАНОМ ПУБЛИКОМ

ФСС АПЕЛУЈЕ НА ФЕР-ПЛЕЈ НАВИЈАЊЕ...

d

БЕЗ НАШИХ НАВИЈАЧА НА ВЕМБЛИЈУ Србија оштро кажњена пред утакмице против Енглеске и Летоније У ЛЕСКОВЦУ ПРЕД ЛИМИТИРАНОМ ПУБЛИКОМ

05.11.2025. 21:55 22:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај