„А сад навали на сендвиче, да се скупи енергија“ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЛЕ ОБРАЋАЊА НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ: Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ!
24.09.2025. 20:20 20:24
Председник Србије Александар Вучић обратио се вечерас на Генералној скупштини Уједињених нација у Њујорку, а након тога се огласио на свом Инстаграм профилу buducnostsrbijeav.
Говор је завршен, а сад навали на сендвиче, да се скупи енергија за предстојеће састанке. Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ, поручио је Вучић.
Како је раније најављено, након обраћања на Генералној скупштини, председник Србије ће имати бројне билатералне састанке.
Између осталог састаће се са председником Финске Александером Стубом, председником Грузије Михаилом Кавелашвилијем и са генералним секретаром Савета Европе Аланом Берсеом.