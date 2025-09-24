moderate rain
23°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„А сад навали на сендвиче, да се скупи енергија“ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЛЕ ОБРАЋАЊА НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ: Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ!

24.09.2025. 20:20 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
снс
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић обратио се вечерас на Генералној скупштини Уједињених нација у Њујорку, а након тога се огласио на свом Инстаграм профилу buducnostsrbijeav.

Говор је завршен, а сад навали на сендвиче, да се скупи енергија за предстојеће састанке. Настављамо борбу за Србију до касно у ноћ, поручио је Вучић.
 

 

Како је раније најављено, након обраћања на Генералној скупштини, председник Србије ће имати бројне билатералне састанке.

Између осталог састаће се са председником Финске Александером Стубом, председником Грузије Михаилом Кавелашвилијем и са генералним секретаром Савета Европе Аланом Берсеом.
 

Александар Вучић генерална скупштина ун Председник Србије билатерални састанци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ЦИЉ ЈЕ ДА ДЕХУМАНИЗУЈЕ ВУЧИЋА" Министарка Месаровић оштро одговорила Мариники поводом нових напада на српску полицију и породицу председника
Adrijana

"ЦИЉ ЈЕ ДА ДЕХУМАНИЗУЈЕ ВУЧИЋА" Министарка Месаровић оштро одговорила Мариники поводом нових напада на српску полицију и породицу председника

24.09.2025. 19:25 19:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај