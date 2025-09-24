overcast clouds
"ЦИЉ ЈЕ ДА ДЕХУМАНИЗУЈЕ ВУЧИЋА" Министарка Месаровић оштро одговорила Мариники поводом нових напада на српску полицију и породицу председника

24.09.2025. 19:25 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одговорила је на нове нападе потпредседнице ССП, Маринике Тепић, на чланове породице председника Александра Вучића.

-Лажни свет лажне политичарке. Друштвене мреже, и то оне најгоре тровачнице, су место на којима обитава лажљива политичарка Мариника Тепић. Нити шта друго зна, него да по налогу свог шефа Драгана Ђиласа, шири најпримитивније лажи! А циљ је дехуманизовати председника Вучића и његову породицу. А лажљива Мариника им је за то ударна песница. Нема никакве везе председников брат Андреј Вучић и државни врх са нападом на полицију!!! То је брутална политичка манипулација којом се жели изазвати хаос у Србији, ударити на институције.

Истина је јасна – држава је 5. септембра заштитила јавни ред и мир, а полиција је поступала одговорно и професионално. Оптуживати полицајце који су ризиковали своје животе и измишљати „налогодавце“ није ништа друго до вређање државе и свих њених институција.

Тепић и Ђилас овим нападом не ударају на власт, већ на саму Србију, када им већ није прошао ни један досадашњи покушај изазивања обојене револуције. Али грађани знају да је Србија данас стабилна и безбедна држава, захваљујући политици председника Александра Вучића, Владе Србије и председника СНС Милоша Вучевића и резултатима који се виде на сваком кораку- написала је министарка на Инстаграму.

