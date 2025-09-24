ОБЈАВЉЕНО ЈЕ Скупови "Грађани против блокада" у недељу у више од 200 места у Србији
БЕОГРАД: Центар за друштвену стабилност (ЦЗДС) позвао је данас грађане да присуствују, како је истакнуто, највећим до сада скуповима "Грађани против блокада" у више од 200 места широм Србије, у недељу, 28. септембра у 17 часова.
"Мирном, породичном шетњом покажимо шта тиха већина у Србији мисли о вишемесечним блокадама факултета и саобраћајница, и друштвеној нестабилности коју подстиче радикална мањина", наведено је у објави Центра за друштвену стабилност на Инстаграму.
Окупљања грађана који се противе блокадама одржана су до сада пет пута почев од 20. августа, а сваки пут је број окупљених и број места у којима су скупови одржани био већи.
Сви скупови били су пријављени и протекли мирно, без инцидената.
Са тих скупова окупљени грађани су поручили да желе да се врати нормалан живот какав су имали пре блокада, да се слободно крећу, раде и уче и истакли да блокаде ометају свакодневно функционисање.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, на скуповима грађана против блокада одржаним 13. септембра окупило се више од 144.000 грађана у 125 места.
Окупљања грађана против блокада одржана су и 8. септембра на 111 локација, када је, према подацима МУП-а, присуствовало више од 126.000 људи.
Скупови су одржани и 31. августа, када се у скоро 100 места окупило више од 103.000 грађана, 23. августа, када се на скуповима у 71 општини и граду окупило око 70.000 људи, као и 20. августа у 49 места, када је, према процени полиције, учествовало око 33.000 људи.