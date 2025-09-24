overcast clouds
”Рафали” све ближи ПОТПИСАН ЗНАЧАЈАН УГОВОР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ КОМПАНИЈЕ Корпорација Dassault aviation у пројектима за ваздухопловство Српске војске

24.09.2025. 18:36 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

БЕОГРАД: У Београду је данас потписан посебан Споразум којим је усвојен програм индустријске сарадње између Министарства одбране и корпорације "Dassault aviation", а потписивању је присуствовао и министар одбране Братислав Гашић.

Споразум су потписали начелник Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе генерал-мајор Славко Ракић и виши потпредседник за извоз наоружања и војне опреме "Dassault aviation" Жан-Клод Пићирило.

На основу потписаног Споразума велики француски произвођач "Dassault aviation" и његове партнерске компаније ће са нашом одбрамбеном индустријом и Војнотехничким институтом реализовати заједничке пројекте сарадње у циљу подизања способности за развој и производњу наоружања и војне опреме, пре свега у ваздухопловном домену, саопштило је Министарство одбране.

У складу са данашњим Споразумом потписиваће се појединачни корпоративни уговори на нивоу предузећа, којим ће бити обухваћене активности техничке помоћи и трансфера технологије и знања за унапређење домаћих развојних и производних капацитета.

Потписивању су присуствовали и помоћник министра за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић и национални директор за наоружање Француске Републике генерал Гаел Диаз де Туеста.

 

