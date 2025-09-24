СНС ДОБИЛА ПОЈАЧАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ Лидер владајуће странке Вучевић послао јасну поруку: Настављамо да радимо још снажније и јаче!
24.09.2025. 19:03 19:10
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић одржао је вечерас састанак проширеног састава Општинског одбора Српске напредне странке у Аранђеловцу.
-Наш тим смо појачали једним вредним и часним саборцем. Настављамо да радимо још снажније и јаче! Живео Аранђеловац! Живела Српска напредна странка! Живела Србија- поручио је путем Инстаграма Вучевић.