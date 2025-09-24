Темеринци изабрали новог шефа стручног штаба - КУЗМАНОВИЋ ВОДИ ТСК
Фудбалски клуб ТСК из Темерина добио је новог тренера – Марка Кузмановића. Доскорашњи Вулетићев помоћник у ОФК Бачкој и прошле сезоне стратег Јединства из Руменке наследиће Мирка Дринића на клупи Темеринаца.
Кузмановић ће покушати да својим искуством и енергијом донесе стабилност и резултатски искорак у сезони у Војвођанској лиги „Југ“.
Навијачи ТСК-а верују да је избор прави и да ће нови шеф струке успети да подигне форму екипе и врати клуб у сам врх табеле.
-Велика ми је част што сам добио прилику да водим ТСК. Клуб има традицију, верне навијаче и добру основу у играчком кадру. Моја амбиција је да изградимо тим који ће се борити за сваки бод и који ће представљати Темерин на најбољи могући начин - поручио је Кузмановић по преузимању екипе.
Ј. Г.