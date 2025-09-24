СРПСКИ ШАМПИОН НАКОН ТИТУЛЕ У ЗАГРЕБУ Комаров: Очекујем да наставимо у истом темпу, идемо корак по корак до Лос Анђелеса
БЕОГРАД: Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров изјавио је данас у Београду да је срећан због освајања златне медаље на Светском првенству, које је одржано у Загребу.
Комаров је пре три дана освојио титулу шампиона света у категорији до 87 килограма, пошто је у финалу СП у Загребу победио Иранца Алирезу Мохмадипијанија са 4:3.
Комаров је једини рвач у историји који је био светски шампион у кадетској, јуниорској, узрасту до 23 године и у сениорској конкуренцији.
"Хвала Рвачком савезу Србије и свим људима који су уз мене. Било је веома тешко на овом такмичењу, али смо успели уз много припрема и добар план који је направио тренер Трајковић. Био је са нама 24/7 и успели смо. Цео тим је на Светском првенству био веома добар. Очекујем да наставимо у истом темпу и да направимо велики резултат. Идемо корак по корак до Лос Анђелеса", изјавио је Комаров на конференцији за медије која је уприличена у Рвачком савезу Србије.
Селектор српских рвача Војислав Трајковић рекао је да је одговорност била велика када се прихватио функције селектора после ОИ у Паризу.
"Дошло је до смене генерације, одговорност је била велика. Када смо стартовали у јануару направили смо договор. Руководство Савеза је од нас тражило да се направи таква екипа која ће наговестити резултат на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028. године. То је императив и циљ - олимпијска медаља. Много је било припрема, преко 200 дана до овог светског првенства. У старту је било проблема, баш на Загреб опену, Саша није задовољио формом ни наступом. Од тада смо прионули на много жећи рад и то је крунисано овом медаљом. Ово је само успутна станица, циљ је 2028. година и ово ће бити окосница тима за Олимпијске игре", рекао је Трајковић.
Председник Рвачког савеза Србије Дамир Шабић је, уз захвалност на подршци Републици Србији и њеном председнику Александру Вучићу, као и Министарству спорта и Олимпијском комитету Србије, казао је да му је велика част што се налази на председничкој функцији у овом тренутку.
"Импозантна ствар је освојити светско злато и пету медаљу у овој години. То је нешто о чему смо могли само да сањамо. После оног црнила и Париза имали смо више резова у нашем Савезу, али направили смо изгледа добру причу и добар пут ка освајању медаља. Поставили смо нови Управни одбор, довели новог тренера Војислава Трајковића, некадашњег помоћника који је био уз Стојана Добрева. Веома сам задовољан како обавља свој посао и какву је атмосферу направио са нашим рвачима", навео је Шабић.
"Оформило смо Стручни савет на челу са Давором Штефанеком, којег смо позвали да нам помогне у путу ка освајању медаља. Пресрећан сам како се све одвија и мислим да ништа нећемо мењати у наредним годинама, можемо само да појачамо. Надам се да ће бити медаља, ако не оволико, бар дупло више. Све ово радимо и циљ нам је Лос Анђелес за који се припремамо жестоко", додао је Шабић.
Он се захвалио Хрватском рвачком савезу на одлично организованом турниру и на гостопримству.
"Турнир је био организован на светском нивоу. Не бих пуно полемисао око три прста и Сашиног поступка, акценат треба да ставимо на освајање златне медаље, да промовишемо наш спорт, а не да се бавимо другим стварима. То је све било у жару победе, ту су биле помешане емоције. Саша је сјајан момак који је у више интервјуа рекао да смо пола године проводили тамо на припремама и имамо сјајан однос са Хрватима. Нон-стоп смо присутни у Поречу на њиховим камповима и нема разлога да се подиже прашина. Акценат треба да се стави на освојено злато, конкуренција је била немогућа", констатовао је Шабић.
На ситуацију са подигнута три прста Комарова после освајање медаље и прашине која се због тога подигла у хрватским медијима причао је и председник Стручне комисије РСС и некадашњи трофејни репрезентативац Давор Штефанек.
"Што се тиче три прста и склањања шала, мислим да је то пре свега пропуст организатора који је давао те шалове да се стављају на такмичаре. Тај шал је прекрио целу тренерку Комарова и грб Србије и ја лично сам му рекао да то скине, лепо савије и стави у руку. Никаква ту провокација није била ни према коме. Ми смо славили, пријатељи смо са Рвачким савезом Хрватске и нема места за политичке пароле њихових медија. Комаров је дошао из Русије, овде се оженио, добио дете. Одлучио је да рве за Србију, досад су га сви знали као руског рвача, али је он хтео да покаже за кога наступа, а то је грб Србије, за који се бори свим срцем", рекао је Штефанек.
Штефанек је нагласио да нисмо имали овакав тим који води Рвачки савез Србије сигурно не би били ни овакви резултати.
"Хвала Управном одбору, свим људима који су досад били у рвању јер сви дишемо као један и то може да донесе резултат. Комаров је брилијантно наступао у Загребу и заиста у финалу је имао више него одличан наступ. Окренути једног рвача као што је Иранац и освојити четири бода на њему, мислим да то нико на свету није направио. Честитао бих и осталим момцима јер није резултат само светска титула Александра Комарова, већ знак пажње треба дати и Тибилову и Нађу који су освојили пета места и изгубили су у борбама за медаљу. Ово је мали пут до онога што смо зацртали сви заједно, а то је Лос Анђелес 2028. и свака ова медаља која се освоји јесте леп резултат, али наш главни циљ је 2028. и освајање олимпијске медаље", истакао је Штефанек.
Помоћник министра спорта и бивши председник Рвачког савеза Србије Жељко Трајковић истакао је понос на то како су његови наследници наставили да воде Савез после његовог одласка.
"Веома важно и што треба сви да знају, створена је веома добра атмосфера. Честитам им на резултатима. Био сам у Загребу, био сам у стручној и такмичарској комисији и атмосфера је добра. Нажалост, последњих 4-5 месеци пред Париз, из разноразних околности није атмосфера била како треба и то је резултирало како јесте, а имали смо екипу, не за једну, него три, четири медаље. Стартовали су ни из чега, али су показали да када се направи добра атмосфера и селекција, да се долази до резултата. Као неко са стране, много сам поносан што, не да су наставили да иду мојим и путем мојих сарадника у Савезу, већ да ће све то превазићи", рекао је Трајковић.