overcast clouds
24°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА ВТБ СУПЕРКУПУ У БЕОГРАДУ Црвена звезда убедљиво поражена од московског ЦСКА

24.09.2025. 18:11 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Танјуг/видео
Фото: Танјуг/видео

БЕОГРАД: Кошаркаши Црвене звезде убедљиво су поражени од московског ЦСКА резултатом 89:67 у утакмици полуфинала ВТБ Суперкупа који се игра у Београду.

Најефикаснији у победи "армејаца" био је Мело Тримбл са 19 поена, 16 је дао Жан-Шарл Ливио, а по 14 Иван Ухов и Каспер Вер.

Код Звезде, која је шутирала за три поена 2/27 се истакао Тајсон Картер са 12 поена, девет је дао капитен Огњен Добрић, осам Семи Оџелеј, а седам Чима Монеке.

ЦСКА је пред 6.754 већински навијача Звезде много боље отворио меч, после четири минута је водио 17:4. Уследила је серија Звезде 9:0, а после прве деонице "армејци" су водили 30:19. 

У другој деоници Звезда је ухватила прикључак, смањила је на 32:34, али је ЦСКА поново успео да се одлепи и на полувремену је водио 47:39. Серијом 8:0 у прва четири минута другог полувремена Звезда је стигла до изједначења - 47:47. ЦСКА је одбио тај налет Звезде и у последњу деоницу је ушао вођством 64:55. Серијом 8:1 на почетку четврте деонице "армејци" решавају питање победника.

У другом полуфиналу ВТБ Суперкупа од 19 часова играће Дубаи и Зенит.

кк црвена звезда кк цска
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај