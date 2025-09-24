НА ВТБ СУПЕРКУПУ У БЕОГРАДУ Црвена звезда убедљиво поражена од московског ЦСКА
БЕОГРАД: Кошаркаши Црвене звезде убедљиво су поражени од московског ЦСКА резултатом 89:67 у утакмици полуфинала ВТБ Суперкупа који се игра у Београду.
Најефикаснији у победи "армејаца" био је Мело Тримбл са 19 поена, 16 је дао Жан-Шарл Ливио, а по 14 Иван Ухов и Каспер Вер.
Код Звезде, која је шутирала за три поена 2/27 се истакао Тајсон Картер са 12 поена, девет је дао капитен Огњен Добрић, осам Семи Оџелеј, а седам Чима Монеке.
ЦСКА је пред 6.754 већински навијача Звезде много боље отворио меч, после четири минута је водио 17:4. Уследила је серија Звезде 9:0, а после прве деонице "армејци" су водили 30:19.
У другој деоници Звезда је ухватила прикључак, смањила је на 32:34, али је ЦСКА поново успео да се одлепи и на полувремену је водио 47:39. Серијом 8:0 у прва четири минута другог полувремена Звезда је стигла до изједначења - 47:47. ЦСКА је одбио тај налет Звезде и у последњу деоницу је ушао вођством 64:55. Серијом 8:1 на почетку четврте деонице "армејци" решавају питање победника.
У другом полуфиналу ВТБ Суперкупа од 19 часова играће Дубаи и Зенит.