СФЕРОПУЛОС ПОБЕСНЕО НА ИГРАЧЕ Грк одбио да да изјаву после убедљивог пораза од ЦСКА
Кошаркаши Црвене звезде су убедљиво поражени са 89:67 од екипе ЦСКА у првом полуфиналу ВТБ Суперкупа, практично црвено-бели нису приказали нимало добру игру, док су се распали у последњих 10 минута.
Московљани су тада направили и највећу разлику, па сада чекају ривала у финалу.
Једноставно, Звезда читавог лета игра променљиво откако су променили скоро читаву екипу. Тако су црвено-бели славили против Радничког и Игокее, потом су поражени од Париза, а славили су против Фенербахчеа и Монака, док су поражени и од Олимпијакоса.
Сада су имали прилику да играју пред својим навијачима играју, они су у одређеној мери напунили и Арену, али нису добили баш оно што су желели.
Није био задовољан виђеним ни тренер Јанис Сферопулос, пошто је одбио да да изјаву за Арена спорт, бар према њиховим речима он није желео да говори.
Тренер ЦСКА је дао кратку, где је рекао да је уживао у утакмици и да је срећан због новог уговора, а Јаниса није било.
Telegraf.rs