СФЕРОПУЛОС ПОБЕСНЕО НА ИГРАЧЕ Грк одбио да да изјаву после убедљивог пораза од ЦСКА

24.09.2025. 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Youtube prinstcrin/Sport Klub
Фото: Youtube prinstcrin/Sport Klub

Кошаркаши Црвене звезде су убедљиво поражени са 89:67 од екипе ЦСКА у првом полуфиналу ВТБ Суперкупа, практично црвено-бели нису приказали нимало добру игру, док су се распали у последњих 10 минута.

Московљани су тада направили и највећу разлику, па сада чекају ривала у финалу.

Једноставно, Звезда читавог лета игра променљиво откако су променили скоро читаву екипу. Тако су црвено-бели славили против Радничког и Игокее, потом су поражени од Париза, а славили су против Фенербахчеа и Монака, док су поражени и од Олимпијакоса.

Сада су имали прилику да играју пред својим навијачима играју, они су у одређеној мери напунили и Арену, али нису добили баш оно што су желели.

Није био задовољан виђеним ни тренер Јанис Сферопулос, пошто је одбио да да изјаву за Арена спорт, бар према њиховим речима он није желео да говори.

Тренер ЦСКА је дао кратку, где је рекао да је уживао у утакмици и да је срећан због новог уговора, а Јаниса није било.

Telegraf.rs

јанис сферопулос
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
