ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабел поражен с деветорицом
Фудбалери Кабела поражени су од Смедерева са 1:3 у десетом колу Прве лиге Србије.
Гости из Смедерева су повели у 33. минуту голом Николе Коџића. Било је много гужве испред гола Торомана, у неколико наврата су домаћи на тренутке отклањали опасност, али је Коџић био добро постављен и лобовао је голмана Кабела за предност гостију. Поред резултатског минуса Новосађани су се од 39. минута суочили и са искључењем капитена Милована Петрића. Искусни штопер је неопрезним стартом прекинуо обећавајући напад Смедеревљана, а санкционисан је жутим картом па је морао ван терена пошто је претходно већ добио јавну опомену.
Нападао је Кабел у наставку сусрета. Талентовани Милан Коларевић је у 54. минуту погодио пречку, а убрзо је евроголом донео изједначење домаћину. Нису бројчано јачи Смедеревљани дуго чекали да поново стекну предност. У 60. минуту Ентони Локоса је добио употребљиву лопту, шутирао из трка у даљи угао гола Кабела и матирао Торомана. Нису се предавали Кабеловци, али против једанаесторице нису могли. Питање победника решио је Никола Коџић у 78. минуту. У надокнади времена директан црвени картон добио је Владан Новевски па су домаћи утакмицу завршили с деветорицом на терену.
Кабел – Смедерево 1:3 (0:1)
НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 200. Судија: И. Ковачевић. Стрелци: Коларевић у 56. за Кабел, а Коџић у 32. и 78. минуту, Локоса у 60. за Смедерево. Жути картони: Павић, Јелић, Петрић (Кабел), Барац (Смедерево). Црвени картони: М. Петрић у 39. Минуту и В. Новевски у 92. минуту (Кабел).
КАБЕЛ: Кнежевић 6, Павић 6,5, Коларевић 7,5 (Нинковић), Чечарић 6,5 (Станисављевић), Пауновић 6 (Јелић 5,5), Кочовић 6,5, Петрић 5, Новевски 5,5, Ђурић 6 (Јањић), Сукачев 6,5, Пиваш 6,5.
СМЕДЕРЕВО: Станковић 6,5, Благојевић 6,5, Стојковић 6 (Ивеља), Главинић 6,5 (Јурак), Гајић 6,5, Барац 5 (Локоса 7,5), Рмуш 6 (Абаџија), Видовић 7, Митровић 7, Видић 6,5, Коџић 8,5.