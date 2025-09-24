moderate rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Пољска иде на Италију

НИКОЛА ГРБИЋ НАДИГРАО БОБУ КОВАЧА: Какав судар титана у полуфиналу СП, европски против светског првака

Одбојкаши Пољске пласирали су се у полуфинале Светског првенства на Филипинима.

Актуелни европски прваци су у четвртфиналу у Пасај Ситију савладали Турску резултатом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). 

У окршају двојице српских тренера Никола Грбић је са Пољацима надиграо Слободана Ковача, од чијег тима се очекивао већи отпор, па и неизвеснија утакмица. 

Најефикаснији у репрезентацији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, био је Вилфредо Леон са 13 поена, док је Јакуб Кочановски забележио 12.

У репрезентацији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, најбољи је био Адис Лагумџија са 12 поена.

Одбојкаши Пољске ће 27. септембра у полуфиналу СП играти против Италије, која је савладала Белгију 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) и која брани светски трон. 

Преостала два четвртфинала СП биће одиграна у четвртак, а састаће се Чешка - Иран (9.30 часова) и САД - Бугарска (14).

Одбојкаши Србије су заузели десето место на СП, пошто су у осмини финала поражени од Ирана резултатом 3:2.

