СРПСКИ ДЕРБИ НА СП ЗА ОДБОЈКАШЕ: Никола Грбић против Слободана Ковача у четвртфиналу
Одбојкашка репрезентација Пољске пласирала се у четвртфиналае Светског првенства на Филипинима.
Пољаци, које предводи српски тренер Никола Грбић у осмини финала победили су селекцију Канаде резултатом 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14).
Најефикаснији у репрезентацији Пољске био је Камил Семењук са 18 поена. Бартош Курек је постигао 15 поена, а Вилфредо Леон 14.
У селекцији Канаде истакао се Шерон Вернон-Еванс са 23 поена, док је Џексон Јанг забележио 12.
Пољска ће у четвртфиналу СП играти против репрезентације Турске, коју води српски тренер Слободан Ковач.
Турци су у осмини финала победили селекцију Холандије резултатом 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19).
Најефикаснији у репрезентацији Турске, коју са клупе води српски тренер Слободан Ковач, био је Адис Лагумџија са 28 поена.
Ефе Мандираџи је постигао 15 поена, док је Мирза Лагумџија уписао 13.
У селекцији Холандије истакао се Михијел Ахи са 21 поеном, а Том Купс је забележио 14.