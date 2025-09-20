clear sky
СРПСКИ ДЕРБИ НА СП ЗА ОДБОЈКАШЕ: Никола Грбић против Слободана Ковача у четвртфиналу

Одбојкашка репрезентација Пољске пласирала се у четвртфиналае Светског првенства на Филипинима.

Пољаци, које предводи српски тренер Никола Грбић у осмини финала победили су селекцију Канаде резултатом 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14).

Најефикаснији у репрезентацији Пољске био је Камил Семењук са 18 поена. Бартош Курек је постигао 15 поена, а Вилфредо Леон 14.

У селекцији Канаде истакао се Шерон Вернон-Еванс са 23 поена, док је Џексон Јанг забележио 12.

Пољска ће у четвртфиналу СП играти против репрезентације Турске, коју води српски тренер Слободан Ковач.

Турци су у осмини финала победили селекцију Холандије резултатом 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19).

Најефикаснији у репрезентацији Турске, коју са клупе води српски тренер Слободан Ковач, био је Адис Лагумџија са 28 поена. 

Ефе Мандираџи је постигао 15 поена, док је Мирза Лагумџија уписао 13.

У селекцији Холандије истакао се Михијел Ахи са 21 поеном, а Том Купс је забележио 14.

 

