БЕБИРОН ПУЗИЈАДА И ШКОЛИЦА ЗА ТРУДНИЦЕ Уживанција за маме и бебе у ТЦ Биг! За најспретније и најбрже МЕДАЉЕ већ спремне
Најсимпатичнија трка, „Бебирон пузијада“, биће одржана сутра од 11 часова у Тржном центру Биг, док ће бесплатна Бебирон школица за труднице и тате бити организована од 13 часова у биоскопској сали.
У трци могу учествовати бебе од осам до 14 месеци, а иако пузијада почиње у 11, учесници би требало да дођу двадесетак минута раније. Саветовалиште Бебирон већ је припремило награде, дипломе и златне медаље за најспретније и најбрже, али неће бити изостављени ни остали учесници.
На Бебирон пузијаду позвани су сви они чија деца расту неком новом брзином и добродошли су сви који желе да се забаве и креирају нове успомене и све то потпуно бесплатно, поручују организатори.
Саветовалиште Бебирон помоћи ће родитељима око недоумица о трудноћи, порођају, расту и развоју бебе. Школица је осмишљена да на занимљив начин пружи основне информације, а предавање ће одржати стручњаци са вишегодишњим искуством у здравственој заштити трудница, породиља, дојиља и новорођенчади.
Иако пузање није неопходан предуслов да би беба проходала, веома је важно. Помаже беби да правилно расте и да се развије, а када бебу од раних месеци учите забави, игри, дружењу, спортском духу, борби за награде и остваривању циља, то је онда пун погодак.
Зато вас позивамо на најслађу трку још слађих бебирона, где ћемо открити и шта их највише мотивише да први стигну на циљ, објашњавају организатори пузијаде.
Н. Х.