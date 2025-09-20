НИШТА ОД МЕДАЉЕ ЗА СРБИЈУ: Адриана Вилагош осма на свету у бацању копља
Адриана Вилагош освојила је осмо место у финалу бацања копља на Светском првенству у Токију резултатом 61,29 метара.
То је далеко слабије од њеног личног и сениорског државног рекорда од ове године – 67,22 м, као и остварења којим је прошла квалификације у Јапану (66,06 м).
Било је ово прво финале за 21-годишњакињу из Малог Иђоша на планетарним такмичењима. На претходном СП у Будимпешти 2023. на ком је дебитовала није ушла међу 12 најбољих, као ни годину дана касније на Олимпијским играма у Паризу.
Очигледно је било да је актуелну двоструку сениорску европску вицешампионку трема спутала на почетку надметања за медаљу, а ни после није успела да баца на највишем нивоу.
Забележила је најпре два слабија хица – 52,93 м, те 57,31 м и била је после прве две серије на последњем, 12. месту. Успела је да се побољша у трећем покушају и даљином од 60,00 м „скочи“ на седму позицију.
Имала је отворен пут ка медаљи, с обзиром на то да бранитељка титуле и олимпијска првакиња, узданица домаћина, Харука Китагучи није ни стигла до финала, а једина атлетичарка која је ове године бацила даље од Адриане, Аустријанка Викторија Хадсон, имала је три преступа и само 59,52 м, па је после четири серије завршила такмичење.
Вилагош је потом забележила 61,29 м, остала је на седмом месту и изборила је још један, пети покушај, али ни тада није успела да буде на свом највишем нивоу и резултатом 61,20 м, завршила је финале на осмој позицији.
Вилагош је само дан раније доминантно стигла до прилике да се бори за одличје. Најбољим резултатом у квалификацијама, у обе групе, од 66,06 м, што је било далеко боље од норме – 62,50 м, оверила је место међу 12 најбољих. То остварење је забележила у трећем покушају, а и у прва два је копље „летело“ преко 60 м – 61,22 м и 61,11 м. Нажалост, бољи резултат није успела да оствари када је било најпотребније.
Њен лични рекорд 67,22 м је други најбољи резултат у свету у 2025. години.
Злато је освојила Јулеси Анхуло из Еквадора, државним рекордом од 65,12 м, сребро је припало Летонки Анети Сијетини, која је побољшала лични рекорд на 64,64 м, а бронзу је узела Мекензи Литл из Аустралије резултатом 63,58 м.