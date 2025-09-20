ЈУБИЛАРНИ 40. ДАНИ ЛУДАЈЕ У КИКИНДИ ДОНЕЛИ НОВОГ РЕКОРДЕРА Закићева бундева најслађа у Србији
Најслађа лудаја стигла је из домаћинства Радована Закића и слатка је тачно 13 брикса. Она је убедљиво најслађа од када је установљено такмичење.
Разноврстан и богат програм за 40. ,,Дане лудаје” од пре три године употпуњен је правом посластицом – такмичењем за најслађу лудају.
Од 11 произвођача колико их се пријавило, Радован Закић из Кикинде донео је убедљиво најслађу наранџасту лепотицу, слатку 13 брикса и тако постао рекордер овог надметања.
Интересантно је и да је Радовану ово друга победа, јер је пре две године, такође освојио прво место.
– „У трци за најслађу лудају учествујем од почетка, трећи пут. Нема тајне у гајењу слатких бундева, семе је као и код других.
Битно је да су семе и земља добри, да има довољно сунчаних дана, да се наводњава, прехрањује, а добра комбинација свега, доводи до доброг резултата“ – каже Закић.
Семе најслађе лудаје је домаће, али га Радован није узео од своје претходне победнице, него је окушао срећу са новим, и није се покајао. Учесник је претходних година у такмичењима за најтежу бундеву.
– „Више година сам се бавио узгојем џиновских лудаја. То је изузетно тежак и напоран посао, захтеван иштосе тиче производње, али и финансијски. Не зна да ли ћу се више бавити тиме, али је свакако један леп хоби, иако сам два пута освојио друго место за најтежу лудају И једном сам био трећи“ – додаје Закић.
Одлуку о томе ко ће победити на овом такмичењу доносе стручњаци из Института за ратарство и повртарство у Новом Саду, а слаткоћа лудаје мери се уређајем који се зове рефрактометар. Обично се још користи и за мерење садржаја шећера у грожђу и воћу, а мерна јединица је брикс.
– Од 11 лудаја, Радован је имао убедљиву победницу, слатку чак 13 брикса, што је рекорд до сада.
„Ниједна бундева није била слађа. Друго место освојио је Драгиша Штрбац чија је бундева имала 10,2 брикса, видите колика је разлика, а трећепласирани је Горан Лазић чија је фавориткиња ималаса 10,1 брикс“ – наводи Никола Крнић, председник Удружења грађана ,,Кикиндска лудаја и додаје: Кикинда је град којима највише сунчаних дана у Србији, тако да код нас расту најслађе и најбоље лудаје.
Градоначелник Кикинде, Младен Богдан, уручио је власницима слатких бундева, дипломе и пригодне поклоне, а победнику и пехар.
"СРБИ ЗА СРБЕ" ХУМАНИ И ОВОГ ПУТА Бундевaром до новца за помоћ МАЈЦИ СА ОСМОРО ДЕЦЕ
На манифестацији Дани лудаје у Кикинди, посебну пажњу посетилаца привукао је штанд хуманитарне организације „Срби за Србе“. У духу доброчинства, они деле традиционалну бундевару, а свако ко жели може да остави добровољни прилог.
Већ првих дана акције прикупљено је преко 100.000 динара, а средства ће бити донирана мајци са осморо деце, како би јој се помогло у обезбеђивању бољих услова за живот.
Организатори истичу да је управо ово најлепши пример како спој традиције, гастрономије и хуманости може да донесе радост и онима који посећују манифестацију, али и онима којима је помоћ најпотребнија.
Најслађа је изабрана, а најтежа и најдужа лудаја бираће се у суботу, најпре мерењем испред бине на градском тргу, а потом и уручењем награда. Ко ће имати најтежу наранџасту дебељуцу, највећа је слатка тајна 40. ,,Дана лудаје”.
У музичком делу манифестације госте ће забављати Слоба Радановић и Ацо Пејовић.