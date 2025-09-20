clear sky
ЈУБИЛАРНИ 40. ДАНИ ЛУДАЈЕ У КИКИНДИ ДОНЕЛИ НОВОГ РЕКОРДЕРА Закићева бундева најслађа у Србији

20.09.2025. 13:54 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
nsuzivo.rs
Коментари (0)
лудаја
Фото: приватна архива

Најслађа лудаја стигла је из домаћинства Радована Закића и слатка је тачно 13 брикса. Она је убедљиво најслађа од када је установљено такмичење.

Разноврстан и богат програм за 40. ,,Дане лудаје” од пре три године употпуњен је правом посластицом – такмичењем за најслађу лудају. 

Од 11 произвођача колико их се пријавило, Радован Закић из Кикинде донео је убедљиво најслађу наранџасту лепотицу, слатку 13 брикса и тако постао рекордер овог надметања. 

лудаја
Фото: приватна архива

Интересантно је и да је Радовану ово друга победа, јер је пре две године, такође освојио прво место. 

– „У трци за најслађу лудају учествујем од почетка, трећи пут.  Нема тајне у гајењу слатких бундева, семе је као и код других. 

Битно је да су семе и земља добри, да има довољно сунчаних дана, да се наводњава, прехрањује, а добра комбинација свега, доводи до доброг резултата“ – каже Закић. 

Семе најслађе лудаје је домаће, али га Радован није узео од своје претходне победнице, него је окушао срећу са новим, и није се покајао. Учесник је претходних година у такмичењима за најтежу бундеву.

– „Више година сам се бавио узгојем џиновских лудаја. То је изузетно тежак и напоран посао, захтеван иштосе тиче производње, али и финансијски. Не зна да ли ћу се више бавити тиме, али је свакако један леп хоби, иако сам два пута освојио друго место за најтежу лудају И једном сам био трећи“ – додаје Закић. 

Одлуку о томе ко ће победити на овом такмичењу доносе стручњаци из Института за ратарство и повртарство у Новом Саду, а слаткоћа лудаје мери се уређајем који се зове рефрактометар. Обично се још користи и за мерење садржаја шећера у грожђу и воћу, а мерна јединица је брикс. 

– Од 11 лудаја, Радован је имао убедљиву победницу, слатку чак 13 брикса, што је рекорд до сада. 

лудаја
Фото: приватна архива

„Ниједна бундева није била слађа. Друго место освојио је Драгиша Штрбац чија је бундева имала 10,2 брикса, видите колика је разлика, а трећепласирани је  Горан Лазић чија је фавориткиња ималаса 10,1 брикс“ – наводи Никола Крнић, председник Удружења грађана ,,Кикиндска лудаја и додаје: Кикинда је град којима највише сунчаних дана у Србији, тако да код нас расту најслађе и најбоље лудаје.

Градоначелник Кикинде, Младен Богдан, уручио је власницима слатких бундева, дипломе и пригодне поклоне, а победнику и пехар.

"СРБИ ЗА СРБЕ" ХУМАНИ И ОВОГ ПУТА Бундевaром до новца за помоћ МАЈЦИ СА ОСМОРО ДЕЦЕ

На манифестацији Дани лудаје у Кикинди, посебну пажњу посетилаца привукао је штанд хуманитарне организације „Срби за Србе“. У духу доброчинства, они деле традиционалну бундевару, а свако ко жели може да остави добровољни прилог.

Већ првих дана акције прикупљено је преко 100.000 динара, а средства ће бити донирана мајци са осморо деце, како би јој се помогло у обезбеђивању бољих услова за живот.

лудаја
Фото: приватна архива

Организатори истичу да је управо ово најлепши пример како спој традиције, гастрономије и хуманости може да донесе радост и онима који посећују манифестацију, али и онима којима је помоћ најпотребнија.

Најслађа је изабрана, а најтежа и најдужа лудаја бираће се у суботу, најпре мерењем испред бине на градском тргу, а потом и уручењем награда. Ко ће имати најтежу наранџасту дебељуцу, највећа је слатка тајна 40. ,,Дана лудаје”.

У музичком делу манифестације госте ће забављати Слоба Радановић и Ацо Пејовић.

(nsuzivo.rs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Војводина Банат
