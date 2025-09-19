ОД ИЗЛОЖБЕ РУКОТВОРИНА ДО ДЕГУСТАЦИЈЕ СРЕМАЧКИХ СПЕЦИЈАЛИТЕТА У суботу "Михољски сусрети села" у Краљевцима
Овог викенда Рума постаје средиште занимљивих дешавања – сви путеви воде или ка селу Краљевци, где се чувају обичаји и традиција, или ка Градском тргу, где ће се трчати 7. Румски полумаратон.
У суботу, 20. септембра, љубитељи како фолклора и сремачких специјалитета, тако и адреналина и спортског духа, имаће богат избор како да проведу дан.
Михољски сусрети села у Краљевцима – славље традиције, укуса и заједништва
Манифестација „Михољски сусрети села“ биће одржана у селу Краљевци у 15 часова. У аутентичном сеоском амбијенту посетиоце очекује разноврстан културно-уметнички програм намењен свим генерацијама.
Уз наступе фолклорних ансамбала и КУД-ова, биће организоване и презентације традиционалних заната, изложбе рукотворина, а посебну пажњу привући ће дегустација домаћих сремачких специјалитета које припремају локалне домаћице и угоститељи.
Манифестацију подржава Министарство за бригу о селу Републике Србије у сарадњи са Општином Рума, с циљем јачања друштвеног живота и очувања културне баштине села.
7. Румски полумаратон – спортски спектакл у срцу града
Истог дана, на Градском тргу у Руми, одржаће се 7. Румски полумаратон, који из године у годину окупља све већи број такмичара и посетилаца. Програм почиње већ у 14:30 предтакмичењем најмлађих у спринтерским дисциплинама, док је старт главне трке заказан за 16:00 часова.
Током целог поподнева посетиоце очекује богат спортско-забавни програм, укључујући:
14:30 – 15:30 Дечје трке (100 метара)
15:30 Културно-уметнички програм и отварање трке
16:00 Старт 7. Румског полумаратона
18:15 Неон бамбини – пузећа трка за најмлађе
19:15 Проглашење победника и додела награда
Организатор је Спортски савез општине Рума уз подршку локалне самоуправе. Обезбеђене су вредне новчане награде за најбоље полумаратонце, као и за најбрже Румљане. Награде се додељују и у старосним категоријама (40+, 50+, 60+), а посебне награде очекују оне који оборе рекорд стазе.
За свакога по нешто – Рума спаја и срце и снагу
Било да сте љубитељ народних обичаја, домаће хране и традиције, или спортског духа, тимског такмичења и рекорда – Рума овог викенда нуди идеалну прилику за квалитетно време проведено са породицом и пријатељима.