clear sky
26°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ИЗЛОЖБЕ РУКОТВОРИНА ДО ДЕГУСТАЦИЈЕ СРЕМАЧКИХ СПЕЦИЈАЛИТЕТА У суботу "Михољски сусрети села" у Краљевцима

19.09.2025. 17:23 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
Коментари (0)
срем
Фото: promo/printscreen/light2tube

Овог викенда Рума постаје средиште занимљивих дешавања – сви путеви воде или ка селу Краљевци, где се чувају обичаји и традиција, или ка Градском тргу, где ће се трчати 7. Румски полумаратон.

У суботу, 20. септембра, љубитељи како фолклора и сремачких специјалитета, тако и адреналина и спортског духа, имаће богат избор како да проведу дан.

Михољски сусрети села у Краљевцима – славље традиције, укуса и заједништва
Манифестација „Михољски сусрети села“ биће одржана у селу Краљевци у 15 часова. У аутентичном сеоском амбијенту посетиоце очекује разноврстан културно-уметнички програм намењен свим генерацијама.

Уз наступе фолклорних ансамбала и КУД-ова, биће организоване и презентације традиционалних заната, изложбе рукотворина, а посебну пажњу привући ће дегустација домаћих сремачких специјалитета које припремају локалне домаћице и угоститељи.

Манифестацију подржава Министарство за бригу о селу Републике Србије у сарадњи са Општином Рума, с циљем јачања друштвеног живота и очувања културне баштине села.

7. Румски полумаратон – спортски спектакл у срцу града
 

Истог дана, на Градском тргу у Руми, одржаће се 7. Румски полумаратон, који из године у годину окупља све већи број такмичара и посетилаца. Програм почиње већ у 14:30 предтакмичењем најмлађих у спринтерским дисциплинама, док је старт главне трке заказан за 16:00 часова.

Током целог поподнева посетиоце очекује богат спортско-забавни програм, укључујући:

14:30 – 15:30 Дечје трке (100 метара)
15:30 Културно-уметнички програм и отварање трке
16:00 Старт 7. Румског полумаратона
18:15 Неон бамбини – пузећа трка за најмлађе
19:15 Проглашење победника и додела награда
 

Организатор је Спортски савез општине Рума уз подршку локалне самоуправе. Обезбеђене су вредне новчане награде за најбоље полумаратонце, као и за најбрже Румљане. Награде се додељују и у старосним категоријама (40+, 50+, 60+), а посебне награде очекују оне који оборе рекорд стазе.

За свакога по нешто – Рума спаја и срце и снагу
 

Било да сте љубитељ народних обичаја, домаће хране и традиције, или спортског духа, тимског такмичења и рекорда – Рума овог викенда нуди идеалну прилику за квалитетно време проведено са породицом и пријатељима.

краљевци михољски сусрети села Сремачки залогај
Извор:
Сремске вести
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РОМСКО ВЕЧЕ У РУМИ ПРОТЕКЛО У ПЕСМИ И ВЕСЕЉУ Порука манифестације заједништво и толеранција
роми

РОМСКО ВЕЧЕ У РУМИ ПРОТЕКЛО У ПЕСМИ И ВЕСЕЉУ Порука манифестације заједништво и толеранција

12.08.2025. 11:09 13:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај