РОМСКО ВЕЧЕ У РУМИ ПРОТЕКЛО У ПЕСМИ И ВЕСЕЉУ Порука манифестације заједништво и толеранција
„Ромско вече“ одржано је у оквиру манифестације Културно лето на платоу испред Културног центра у Руми, и то је било вече препуно осмеха, музике и ритмова које само Роми умеју да пренесу.
У оквиру свечаности наступао је познати ромски састав „Џипси Паганини бенд“, чије мелодије су препознатљиве из бројних домаћих филмова и серија, попут „Црна мачка, бели мачор”, „Војна академија” и „Сенке над Балканом”. Поред њих, програм су употпунили и чланови Удружења Рома Рума.
Ово је трећа година заредом како Удружење Рома из Руме на овај начин представља своју традиционалну ношњу, песму и игру. Тим поводом је координаторка за ромска питања Општине Рума Данијела Тадић поручила да већ осам година организују и традиционалну ромску игранку на теренима Брег, на коју долазе Роми из различитих крајева, па и из иностранства.
Манифестацију су подржали Општина Рума, Покрајинска влада и Национални савет Рома, а покрајинска посланица ромске националности Јелена Јовановић истакла је чињеницу да њен значај далеко превазилази оквире забаве.
– Важно је да у оквиру Културног лета и припадници ромске националне мањине имају своје вече. Рума је постала пример за друге општине, јер се овде ромска култура, традиција и обичаји чувају и представљају. Приоритет нам је образовање, јер је то једини пут да се изађе из зачараног круга сиромаштва – поручила је Јовановић.
А да је образовање кључно, потврђује и чињеница да је пре неколико година у средњим школама било десетак ромских ученика, а данас их је 65. Притом је двоје младих Рома из Руме добило и Светосавску награду која се дарује најбољим ученицима, што се није догодило у другим локалним самоуправама.
Потпредседник Скупштине града Београда и члан Савета ромске националне заједнице Игор Јовановић упутио је током манифестације поруку о значају оваквих догађаја.
– Овакве вечери имају двоструку вредност. Са једне стране је то очување културе, традиције и ромског језика, а са друге приближавање већинском становништву, што доприноси смањењу предрасуда. Најчешће не знамо довољно једни о другима, а ово је прилика да то променимо – рекао је Јовановић.