ОТВОРЕНО НОВО ПАРКИРАЛИШТЕ КОД САТЕЛИТСКЕ ПИЈАЦЕ На углу Бате Бркића и Футошког пута 72 паркинг места

20.09.2025. 07:50 07:54
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
паркинг
Фото: Дневник.рс / Б. Гуран

Нови Сад од јуче је и званично богатији за још један паркинг, који је уређен на простору између Улице Бате Бркића и зграде на Футошком путу 38 у непосредној близини Сателитске пијаце.

Очекује се да ће новоизграђено паркиралиште са 72 паркинг места, од којих је три резервисано за возила особа са инвалидитетом, олакшати проблем паркирања у том делу граду, нарочито у преподневним часовима, када су гужве израженије због посете Сателитској пијаци.

- После реконструкције паркиралишта у Алмашкој и Темеринској улици, као и велике реконструкције паркинга на Булевару ослобођења, „Паркинг сервис” је изградио паркинг простор и код Сателитске пијаце – рекао је директор тог предузећа Стеван Лугоња. – Наше предузеће показало је континуирану праксу изградње и уређења паркиралишта која нису у зони наплате. Водимо рачуна о свакодневним потребама наших суграђана за паркин простором. Убеђени смо да ће овај пројекат помоћи станарима на овој локацији као и свакодневним посетиоцима Сателитске пијаце.

паркинг
Фото: Дневник.рс / Б. Гуран

Лугоња је додао да је у склопу реконструкције направљена и комплетна атмосферска канализација као и улична расвета. Према његовим очекивањима, овај простор требало би већ од данас да крене да се користи пуним капацитетом. 

Директор „Паркинг сервиса” најавио је и почетак радова изградње 100 паркинг места испод Моста слободе, 150 у Шумадијској улици и 60 места у Руменачкој.

паркинг
Фото: Дневник.рс / Б. Гуран
паркинг места паркиралиште
Нови Сад
