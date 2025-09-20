ПРОЈЕКАТ „ГЛАВА СЕДА БЕЗБЕДНО ГЛЕДА 2” Такмичење о познавању саобраћајних прописа
Финално такмичење о познавању саобраћајних прописа за кориснике клубова пензионера у Новом Саду, недавно је одржано на централном платоу Штранда.
Такмичење је завршна фаза пројекта “Глава седа безбедно гледа 2”, који реализује Удружење Актив НС уз подршку Градске управе за дечију и социјалну заштиту. Прво место освојила је екипа из клуба “23. октобар”. Основни циљ пројекта је како су саопштили организатори унапређење безбедности саобраћаја лица старијих од 65 година, који су једна од најугроженијих категорија.
Током предавања, која су одржана у пет клубова пензионера, разговарало се о најчешћим опасним ситуацијама у саобраћају са којима се сусреће ова циљна група, како у својству возача, тако и у својству путника и пешака. Након предавања, у сваком клубу су одржана такмичења о познавању саобраћајних прописа, а на финалном квизу су се такмичиле екипе победници клупских такмичења.
За све учеснике финалног квиза су биле обезбеђене и награде, које је поред организатора обезбедила и Агенција за безбедност саобраћаја.