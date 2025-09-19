(ФОТО) ОБОРЕН МОТОЦИКЛИСТА, УКАЗАНА МУ ПОМОЋ Тежак судар аутомобила и мотора НА ДЕТЕЛИНАРИ
19.09.2025. 16:14 16:16
Коментари (0)
На новосадској Детелинари догодила се тешка саобраћајна несрећа данас око 12 часова у којој су учествовали аутомобил и мотор.
Како преноси Инстаграм страница 192_рс оборен је мотоциклиста на углу улица Јанка Чмелика и Корнелија Станковића у Новом Саду.
Тачно стање мотоциклисте није познато, али је свестан и комуникативан.
На терену је екипа хитне помоћи.
На фотографијама се може видети да мушкарац лежи, оборен мотоцикл и кацига поред, а испред стоји бели аутомобил, вероватни учесник судара.
Истрага полиције утврдиће како је дошло до судара.