(ФОТО) ОБОРЕН МОТОЦИКЛИСТА, УКАЗАНА МУ ПОМОЋ Тежак судар аутомобила и мотора НА ДЕТЕЛИНАРИ

19.09.2025. 16:14 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Фото: Dnevnik.rs

На новосадској Детелинари догодила се тешка саобраћајна несрећа данас око 12 часова у којој су учествовали аутомобил и мотор.

Како преноси Инстаграм страница 192_рс оборен је мотоциклиста на углу улица Јанка Чмелика и Корнелија Станковића у Новом Саду.

Тачно стање мотоциклисте није познато, али је свестан и комуникативан. 

На терену је екипа хитне помоћи.

На фотографијама се може видети да мушкарац лежи, оборен мотоцикл и кацига поред, а испред стоји бели аутомобил, вероватни учесник судара.

Истрага полиције утврдиће како је дошло до судара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

