УКРАСНА ЖИВИНА НА ИМАЊУ МАРКА ЈОВАНОВИЋА Банатски голошијан краси многа дворишта
РАДОЈЕВО: До пре неколико година банатском голошијану претила је опасност да нестане.
Ова аутохтона раса живине, настала укрштањем ердељског голошијана и домаће салашарске коке, замало је поклекнула пред неким хибридним расама. Захваљујући одгајивачу из Кикинде Зорану Демићу, банатски голошијани су сачувани, а последње две - три године ова раса живине доживљава праву експанзију.
- Ове године сам продао хиљаду јаја за насад, што је незабележено и говори ми да је ова јако лепа и корисна раса живине обезбедила своје постојање - каже Марко Јовановић из Радојева, села у општини Нова Црња.
Марко се последњих пет година бави узгојем украсне живине, а посебно место у његовом срцу, самим тим и дворишту, имају банатски голошијани.
- То је јако квалитетна и незахтевна раса. Не тражи много, храни се црвићима и травом, заправо оним што јој дате. Једино што јако воли јесте - слобода. Обожава да је напољу, и зими и лети, по свим временским условима. Кад је затворена, копни, не носи јаја... Издржљива је, здрава, не сметају јој ни топлота ни хладноћа – објашњава Јовановић.
Месо ових кока је изузетно квалитетно. Петлови могу да достигну и 3,5 до четири килограма, док су коке ситније. Како су стално напољу и хране се здраво, месо им је веома укусно. Добре су и носиље, снесу до 180 јаја годишње. Врло брзо, за разлику од других раса, достигну зрелост - треба им пет-шест месеци, каже Јовановић.
Голошијана има у неколико боја, а овом одгајивачу су најдраже црвене. У дворишту има и друге сорте украсне живине, али банатске голошијанке су краљице јата.
- Волим живину, посебно ове наше аутохтоне расе. Нисам једини, па су заљубљеници или залуђеници формирали удружење са седиштем у Банатском Карађорђеву. Дружимо се, размењујемо искуства, идемо на изложбе - каже наш саговорник.
И сам је, додаје, прве пилиће банатског голошијана купио од чувеног одгајивача Зорана Демића из Кикинде. Сада пилиће леже у инкубатору, јер је тако сигурније, пошто сви пилићи доспеју у исто време.
- Јако ме радује што све више људи жели да у свом дворишту има банатске голошијане, јер то гарантује опстанак овој нашој домаћој раси - закључује Марко Јовановић.