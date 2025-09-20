ОСТАЈЕ ЖАЛ – Адриана Вилагош након финала: Била сам спремна за даљине преко 65 метара, дала сам све од себе
20.09.2025. 16:12 16:14
Коментари (0)
Српска атлетичарка Адриана Вилагош изјавила је после финала Светског првенства у којем је заузела осмо место, да је дала све од себе.
Вилагош је у финалу бацила копље 61,29 метара, док је у петак у квалификацијама имала најбољи резултат од свих такмичарки - 66,06 метара.
– Дала сам све од себе, али данас једноставно нисам успела да поновим хитац из квалификација. Финале је донело велику борбу и драго ми је што сам била део ње, али остаје жал јер сам знала да сам спремна за даљине преко 65 метара. Ипак, верујем да је ово само још једно искуство које ће ми значити на путу ка будућим великим резултатима – рекла је Вилагош, а преноси Српски атлетски савез.