clear sky
30°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОСТАЈЕ ЖАЛ – Адриана Вилагош након финала: Била сам спремна за даљине преко 65 метара, дала сам све од себе

20.09.2025. 16:12 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ashley Landis

Српска атлетичарка Адриана Вилагош изјавила је после финала Светског првенства у којем је заузела осмо место, да је дала све од себе.

Вилагош је у финалу бацила копље 61,29 метара, док је у петак у квалификацијама имала најбољи резултат од свих такмичарки - 66,06 метара.

– Дала сам све од себе, али данас једноставно нисам успела да поновим хитац из квалификација. Финале је донело велику борбу и драго ми је што сам била део ње, али остаје жал јер сам знала да сам спремна за даљине преко 65 метара. Ипак, верујем да је ово само још једно искуство које ће ми значити на путу ка будућим великим резултатима – рекла је Вилагош, а преноси Српски атлетски савез.

адриана вилагош сп у атлетици
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај