Поновила успех менторке

ЏЕКИ ЏОЈНЕР-КЕРСИ ДОБИЛА НАСЛЕДНИЦУ: Ана Хол донела Америци прво светско злато у седмобоју након 1993. године

20.09.2025. 15:57 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Eugene Hoshiko

Америчка атлетичарка Ана Хол (24) освојила је златну медаљу у седмобоју на Светском првенству у Токију.

Хол је у седам различитих дисциплина освојила 6.888 поена и тако дошла до првог злата на светским првенствима. Она је донела Сједињеним Америчким Државама прву светску титулу у седмобоју још од 1993. и тријумфа легендарне Џеки Џојнер-Керси, која јој је иначе ментор. 

Кејт О'Конор из Ирске освојила је сребру медаљу са 6.714 поена, док су бронзу поделиле Американка Талија Брукс и Британка Катарина Џонсон-Томпсон са по 6.581.

Кенијка Беатрис Чебет освојила је титулу у трци на 5.000 метара, коју је истрчала за 14.54,36 минута и тако објединила светску и олимпијску титулу.

Њена сународница Фејт Кипјегон завршила је као друга резултатом 14.55,07 минута, док је Италијанка Надија Батоклети освојила бронзу са 14.55,42.

Кенијац Емануел Ванјонји је рекордом шампионата постао светски првак на 800 метара – 1:41,86. Ђамел Седјати из Алжира је узео сребро (1:41,90), а Канађанин Марко Ароп бронзу (1:41,95). 

Холанђанка Џесика Схилдер освојила је златну медаљу у бацању кугле. Схилдер је била на четвртом месту пре последње серије, а до злата је дошла када је бацила куглу 20,29 метара.

Сребро је освојила Американка Чејс Џексон бацивши куглу 20,21 метар, док је бронза припала Медисон Ли-Виши из Новог Зеланда с резултатом од 20,06 метара. 

сп у атлетици седмобој атлетика
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
