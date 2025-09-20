НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ ОД 24. ДО 28. СЕПТЕМБРА Међународне смотре лова, риболова и екологије

- Највећа и најзначајнија јесења манифестација на Новосадском сајму - Међународни сајам лова и риболова и Сајам екологије одржаће се од 24. до 28. септембра - рекао је на конференацији за новинаре генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић. - Представиће се домаћи и страни излагачи, посетиоци ће моћи да виде све што је потребно за лов, риболов, боравак у природи... а биће и много тога да се научи и о ловству, али и екологији и заштити животне средине.

Излагачи ће представити прибор и опрему за лов и риболов, биће изложена спортска и камп опрема, опрема за ловни и риболовни туризам... Биће ту и они који у Србији газдују шумама, управљају заштићеним природним добрима и баве се унапређењем ловства и рибарства, као и представници професионалних удружења и асоцијација, научно-образовних институција. Фокус Сајма екологије је очување животне средине и враћање природи, а велика пажња биће посвећена и подизању свести о примарној селекцији отпада.

Међи излагачима су и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а по речима помоћника покрајинског секретара Милана Дозета, ове године су из буџета издвојена знатна средства за развој ловства и опремање ловачких домова, а у том правцу ће се у наставити. Представиће се и Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, који ће током сајма одржати низ радионица и презентација на тему заштите животне средине, а биће представљен и програм „За чистије и зеленије школе”. На штанду Градске управе за заштиту животне средине посетиоци ће бити у прилици да сазнају о пројектима који су у току, а акценат ће бити на влажним стаништима.

Током манифестације биће одржано низ промоција и едукација, излагачи су најавили и попусте, а посетиоци с купљеним улазницама могу учествовати у Поклон-игри. Улазнице за ову приредбу коштају 550 динара, за колективне посете, студенте, децу од 7 до 14 година и пензионере улазница кошта 450 динара.