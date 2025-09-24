overcast clouds
ВЕЛИКА ТУГА! Боксер преминуо у 27. години, само 11 дана раније је нокаутиран

24.09.2025. 19:54 19:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ Ringside Reports

Велика трагедија потресла је свет борилачких спортова - млади боксер Ернест Акушеј (27) из Гане преминуо је само неколико дана након што је изгубио меч у својој земљи.

Он је поражен од Џејкоба Дикинсона након осам исцрпљујућих рунди у главном граду Акри, 12. септембра, а почео је да се осећа лоше 10 дана након борбе, у понедељак, 22. септембра.

Његово здравствено стање се врло брзо погоршало и он је нажалост преминуо у уторак, само 11 дана након што је поражен од Дикинсона.

Током борбе, Акушеј је примио неколико удараца директно у главу, пре него што је и дефинитивно пао на под.

 

бокс Боксер
Спорт Остали спортови
