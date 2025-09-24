ВЕЛИКА ТУГА! Боксер преминуо у 27. години, само 11 дана раније је нокаутиран
24.09.2025. 19:54 19:56
Велика трагедија потресла је свет борилачких спортова - млади боксер Ернест Акушеј (27) из Гане преминуо је само неколико дана након што је изгубио меч у својој земљи.
Он је поражен од Џејкоба Дикинсона након осам исцрпљујућих рунди у главном граду Акри, 12. септембра, а почео је да се осећа лоше 10 дана након борбе, у понедељак, 22. септембра.
Његово здравствено стање се врло брзо погоршало и он је нажалост преминуо у уторак, само 11 дана након што је поражен од Дикинсона.
Током борбе, Акушеј је примио неколико удараца директно у главу, пре него што је и дефинитивно пао на под.