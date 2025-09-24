overcast clouds
ПРОБЛЕМ ЗА ПИКСИЈА ПРЕД АЛБАНИЈУ: Повредио се десни бек, Немци га неће пустити док се не опорави

24.09.2025. 19:38 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Моцарт спорт
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Пред кључну утакмицу фудбалске репрезентације Србије за пласман на Светско првенство појавио се проблем.

Селектор Драган Стојковић највероватније неће моћи да рачуна на Косту Недељковића, због повреде колена. 

Није у питању лигамент или ништа драматично, али Лајпциг је обновио да је 19-годишњи десни бек добио ударац због којег ће морати на мирује неколико недеља.

С обзиром да Србија против Албаније игра 11. октобра има времена да се Недељковић опорави, али немачки медији наводе да је реално да се он на терен врати тек после репрезентативне паузе. 

И сасвим је јасно да ће Лајпциг покушати да утиче на Фудбалски савез Србије да некадашњем фудбалеру Црвене звезде омогући да се сасвим опорави.

 

Моцарт спорт

коста недељковић фудбалска репрезентација србије
Спорт Фудбал
