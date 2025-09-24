ДИНАМО ИЗ ЗАГРЕБА ДОЛАЗИ У СРБИЈУ: УЕФА одлучила, игра се на ТСЦ арени
24.09.2025. 19:14 19:16
Дуел загребачког Динама и израелског Макабија у Србији, у Лиги Европе био је под знаком питања.
Прича о суспензији израелских клубова и репрезентације из свих такмичења траје већ неко време, а покренута је након лобирања Катара, који већ дуго тражи њихово избацивање.
УЕФА је, међутим, донела коначну одлуку након што је одбачено гласање за њихово изузеће и дала је зелено светло да се одигра овај дуел.
Динамо ће доћи у Србију, где ће се у Бачкој Тополи, на стадиону ТСЦ арена, 2. октобра од 21 час наредног четвртка састати са Макабијем.