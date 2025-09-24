moderate rain
23°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОХРАБРЕЊЕ ЗА ЗВЕЗДУ ПРЕД СЕЛТИК: Шкотски клуб без победе на 13 европских гостовања у низу

24.09.2025. 18:30 18:33
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Celtic FC

Фудбалери Црвене звезде од 21 час дочекују Селтик у првом колу Лиге Европе.

Податак који можда охрабрује црвено-беле јесте да шкотски клуб нема победу на последњих 13 узастопних европских гостовања. 

Претходни пут Селтик је као гост у Европи славио 4. новембра 2021. године, против Ференцвароша у Будимпешти (3:2).

Од тада има девет пораза и четири ремија, а после нерешеног резултата ове сезоне у Казахстану Селтик је на пенале испао од Каирата и изостао је пласман у Лигу шампиона.

Навијачи Селтика у акцији су против управе клуба и траже смену, незадовољни резултатима на еворпској сцени.

 

Спорт клуб

фк црвена звезда фк селтик лига европе
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ ПРОТИВ СЕЛТИКА: Ово је тим арбитара који ће делити правду у среду на Маракани
спорт

ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ ПРОТИВ СЕЛТИКА: Ово је тим арбитара који ће делити правду у среду на Маракани

22.09.2025. 10:30 10:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај