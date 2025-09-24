ОХРАБРЕЊЕ ЗА ЗВЕЗДУ ПРЕД СЕЛТИК: Шкотски клуб без победе на 13 европских гостовања у низу
24.09.2025. 18:30 18:33
Фудбалери Црвене звезде од 21 час дочекују Селтик у првом колу Лиге Европе.
Податак који можда охрабрује црвено-беле јесте да шкотски клуб нема победу на последњих 13 узастопних европских гостовања.
Претходни пут Селтик је као гост у Европи славио 4. новембра 2021. године, против Ференцвароша у Будимпешти (3:2).
Од тада има девет пораза и четири ремија, а после нерешеног резултата ове сезоне у Казахстану Селтик је на пенале испао од Каирата и изостао је пласман у Лигу шампиона.
Навијачи Селтика у акцији су против управе клуба и траже смену, незадовољни резултатима на еворпској сцени.