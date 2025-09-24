overcast clouds
23°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСЛАВАН ДЕБИ: Заиграо за Ливерпул и повредио се, чека га дуга пауза

24.09.2025. 19:27 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jon Super

Фудбалер Ливерпула Ђовани Леони покидао је предње укрштене лигаменте колена, преносе британски медији.

Леони (18) се повредио у уторак на мечу Лига купа против Саутемптона (2:1). Италијански фудбалер је на утакмици против Саутемптона дебитовао за Ливерпул, а због повреде је замењен у 81. минуту.

Ливерпул се још није огласио о степену повреде Леонија, али британски медији тврде да италијанског фудбалера очекује дуга пауза због повреде лигамената колена.

Леони је у Ливерпул стигао у летњем прелазном року из Парме у трансферу вредном 31 милион евра.

ливерпул повреда фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај