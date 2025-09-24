НЕСЛАВАН ДЕБИ: Заиграо за Ливерпул и повредио се, чека га дуга пауза
Фудбалер Ливерпула Ђовани Леони покидао је предње укрштене лигаменте колена, преносе британски медији.
Леони (18) се повредио у уторак на мечу Лига купа против Саутемптона (2:1). Италијански фудбалер је на утакмици против Саутемптона дебитовао за Ливерпул, а због повреде је замењен у 81. минуту.
Ливерпул се још није огласио о степену повреде Леонија, али британски медији тврде да италијанског фудбалера очекује дуга пауза због повреде лигамената колена.
Леони је у Ливерпул стигао у летњем прелазном року из Парме у трансферу вредном 31 милион евра.