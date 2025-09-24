(УЖИВО) ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УН Вучић: Захтевамо од међународне заједнице да се насиље на КиМ заустави
Председник Србије Александар Вучић обраћа се на Генералној скупштини Уједињених нација у Њујорку.
"Ексцеленције, даме и господо, велика ми је част што могу да се обратим јубиларној седници поводом 80. годишњице Уједињених нација у име Републике Србије, члана оснивача Уједињених нација и земља која поштује слободу и поносна је на своју историју.
Ове године обележавамо осам деценија постојања светске организације. У том периоду Уједињене нације су биле оквир за дијалог, сарадњу и солидарност међу народима, без чега не би било могуће реаговати на изазове данашњег времена. Једино с заједничким напором можемо направити будућност која ће бити достојанствена и безбедна.
Тиме долазим, даме и господо, на пет основних начела која воде Србију и њену спојену политичку визију и представљају стубове у својим међународним акцијама. Број један, Уједињене нације нису никакав реликт прошлости, већ компас будућности. Већ 80 година, односно после 80 година, ово је време како за размишљање, тако и за искреност. Ово не сме бити сцена где се гиганти боре, док се мале земље чувају од тога. То мора да буде округ исто, где сви имају глас.
Земље попут нас, из глобалног југа, често су третиране као фигуре на шаховској табли и време је да покажемо да можемо да будемо иноватори и гаранти сарадње. Можда немамо најгласнији глас, али често имамо најјаснију визију, јер видимо и исток и запад истовремено. Наш ангажман са свим партнерима не значи слепо пристајање, то значи поштовање суверенитета, територијалног интегритета и уверење да је дијалог јачи од подела. Србија је поуздан и предвидив партнер, али реципроцитет је битан. Ми ћемо бранити своју аутономију, баш као што бранимо и сарадњу. Повеља Уједињених нација није написана да служи једном тренутку у историји, већ да издржи зуб времена".
"Свет је пред великим геополитичким поделама и повељом нација једини оквир који може да нас држи заједно. Србија није тампон зона, већ мост, а мостови не деле, већ повезују. Само и тим, као што, као председник Србије, први пут бих желео да понудим Београд, главни град Србије, као место дијалога за све сукобе широм света. Ја верујем да ћемо понудити најбоље могуће гостопринство и апсолутну безбедност за учеснике.
Свет је пред најсмртоноснијим таласом насиља од Другог светског рата. Највећи број сукоба је избио у последњих седам деценија. Ширење дезинформација, посебно путем дигиталних платформи, изазвало је неповерење између земаља, утицало на изборе, трговинске преговоре и на осећај јавности. Србија верује у прагматичну кооперацију, проналазак заједничког терена, иако има неслагања.
Људи широм света су незадовољни како државама, тако и привредом, желе бољу будућност за себе и своју породицу. Најбољи начин за то је сарадњом међу нацијама. Живимо у временима најтежих сукоба и најдубљих подела међу земљама, континентима и регионима од оснивања УН. Посебно забрињавајуће је то што, због различитих фактора, имамо најдубље и најтеже поделе унутар сваког друштва, где најчешће изузетно насилне и бруталне последице наступају због неразумевања, због некомуникације у односу на оно што је некада сматрано елементарним, доста једноставним понашањем како у односима између народа, тако и у односима међу државама. Свет је подељен, веровали или не".
"Највећи део друштва осећа потребу да ода пошту преминулима, чак и уколико се, ако нису сматрали ту особу вредном тога. Данас имамо незабележене појаве. Некакво болесно радовање због злочина против једног недужног човека. Пример Чарлија Кирка потврђује то. Он је брутално убијен само зато што се његове идеје нису допадале његовом убици. Убили су га они исти који су припремали политички и медијски терен за његово убиство.
Немојте да вас изненађује то што говорим о томе, више о некаквим светским сукобима, јер управо такав догађај уништава светску политичку заједницу много горе него сукоби са јасним и видљивим актерима. У доба социјалних мрежа, слободе, дошли смо до тачке највећих неслобода и недвосмисленог гушења слободе других. Како је могуће да, рецимо, телевизија АБЦ има већу гледаност него, на пример, покушаји убиства председника Трумпа? Ко су ти владари и сенке који утичу на кључне политичке покрете и који желе да владају светом и сваком земљом? Наравно, без сагласности народа и легитимитета. Њих је, наводно, одабрао Бог, као што кажу елита и други људи који су, претпостављам, неспособни да изаберу свој пут. То су изузетно опасне ствари које ће довести до даљег растакања нашег друштва, наших земаља, али укупне светске политике.
Овде се највише причало о Палестини и Израелу. Једни и други су наши пријатељи и није ми лако због некаквих лајкова или друштвених мрежа, не желим да се опредељујем и да говоримо о добрим и лошим момцима, јер је то дневна политика.
Али да се подсетимо самог почетка дела мог говора. Велике пропалестинске демонстрације одржане су у Италији за викенд. Људи су викали "Газа, Газа", али у Милану неки од њих нису ни размишљали о Гази. Једина ствар коју су желели је да спаљују и да руше оно што су Италијани сами градили вековима, зато што је популарно бити против власти и учествовати у некаквом насиљу. И када је иначе мирна италијанска премијерка те хулигане назвала силама џемија и битангама, сви се питамо каква ће бити следећа фаза и шта нас чека у будућности.
Протеклих месеци у Србији су напади, протести, напади на уставни поредак. Упркос насиљу демонстраната, покушали смо да некако прихватимо одговорност и кривицу мене лично и нас који водимо државу. Ја сам желео да слушам и да схватим поруку људи на улицама и због тога, као и овде, верујем да дијалог између земаља и народа нема алтернативу.
Ја нудим дијалог и безусловне разговоре на сваку могућу тему која је важна за наше друштво, онима који мисле другачије и сигуран сам да у наредном периоду пребродићемо све тешкоће из протеклих месеци. Напредак што се тиче глобалних изазова је неједнак, финансијска ситуација је све лошија, мање државе немају баш приступ механизмима и подршци који су доступни великим земљама.
Климатске промене нису само статистике за Балкан и Србију, то је реалност, имамо суше, поплаве, енергетску несигурност. Одржавање економског раста је изузетно битно, а не факултативно. За нас партнерства дефинишу не хијерархија него обавезе. Ми смо место где исток и запад сарађују по конкретним пројектима, као што су чиста енергија и инфраструктура, дигитална трансформација. У време када Уједињене нације покушавају да шире поверење на глобалном нивоу, ти резултати јачају поверење партнерства како у нашој земљи, тако и у иностранству.
Уважене колеге, поред многих других држава чланица, посебно оних које не припадају међу велике силе, Србија жели да укаже на важност и на поштовање фундаменталних принципа и правила повељних нација. Можда треба свеједно поновити оно на што смо се обавезали пре осам деценија, принципи и правила важе за све државе, мале и велике, за све политичке силе. Са осећајем дубоког поноса, моја земља наставља да се обавезује на сталну имплементацију међународних норми, без обзира на чињеницу да се према њој не поступа правично. Више пута Србија се обавезала да ће поштовати суверенитет и територијални интегритет свих држава чланица.
Последице тих акција, они који се сматрају недодирљивим у то време, данас се осећају исто тако. И ако ми поштујемо глобалне силе, имали смо, ми и даље поштујемо принципе међународног права, уверени смо да се морају поштовати у свакој ситуацији без изузетка и селективности.
То може и наша упорност у дефинисању међународног права. Србија ће наставити да се залаже за те принципе, јер је поштовање тих права једини гарант мира и стабилности. Овом приликом је најбоље да се понови да моја земља никада неће заборавити своју историју, свој народ, своје светиње. Косово и Метохија су неодвојиви део Србије, главни ступ њеног идентитета, културе и духовне баштине. За нас, Србе, не ради се само о парчету земље, то је колевка наше духовности и постојања више векова уназад. Ми се бринемо не из моралних историјских разлога, већ и људских. Морам да саветујем, да вам говорим о драматичним околностима у којима живе Срби на Косову свакога дана. Њима ускраћују основна људска права на живот, слободу кретања, на образовање, здравствену заштиту, приступ запослењу и имовини.
Живе у изолацији, основна храна и лекови, владају несугласице, деца расту у неизвесности и страху, њихова ситуација није само локална, већ додирује савест читаве међународне заједнице и представља тест спремности да помаже беспомоћнима.
Уколико се прихвати насиље које Срби трпе, онда то није добро. Срби доживљају физичке нападе, застрашивање, незаконите хапшења, конфискацију имовине, језичка права, права на школовање и на културно изражавање су ограничена. Срби су често дискриминисани, што им чини живот тежим, јер им ускраћују основне услуге, опорезују их преко сваке мере. Циљ је да се створи притисак, страх и самим тим да се промени демографска слика и да се Срби приморају да побегну са Косовске Метохије. Самим тим, Србија позива међународну заједницу да предузме конкретне мере да заустави насиље како би се обезбедила безбедност и права свих народа на Косовској Метохији. Није довољна емпатија, требају нам механизми заштите.
Без обзира на стална и отворена кршења резолуције 1244, Србија и даље верује у дијалог под покровитељством Европске уније. То нема алтернативе и то је једини начин да се добије праведно решење у складу с међународним правом и поштовањем међусобних обавеза.
Баш као у прошлости, моја земља наставиће да се бори за мир, стрпљиво, методично и у доброј вери. Број три. Балкан не сме бити игралиште за амбиције других, већ за дељење одговорности. Тридесет година после рата стабилност је постала највећа вредност. Народи Балкана заслужују право да обликују своју будућност без међународног мешања, поштовањем и сарадњом уважене колеге, сарадња, дијалог, међусобно поверење су главне полуге међународних односа и у региону.
Сматрамо да би наш регион требало да гледа у будућност, да наставимо да радимо у корист свих грађана и економских веза. Да парафразирам Индиру Ганди, она је рекла не можете се руковати стиснутом песницом, Србија даје своју руку у раширену и посвећена је стабилности и безбедности свим онима који имају визију заједничке европске будућности.
Стабилност нашег региона је изузетно битна за нас, као гарант Дејтонског споразума који смо потписали, увек ћемо радити у правцу његове пуне имплементације, поштовање права сва три конститутивна народа у БиХ — Срба, Бошњака и Хрвата. Једнострани акти и злоупотреба овлашћења супротни су Дејтонском споразуму и не доводе до мира, већ до тензија. Једино уз договор народа БиХ и ентитета може се гарантовати стабилност и функционалност те земље. Без дијалога и једностраних иницијатива на које нису пристали сви заинтересовани, посебно иницијатива које користе међународне организације, корак су назад у правцу нових подела. Србија ће користити сва дипломатска средства да спречи те активности, јер оне подривају регионални дијалог, процес помирења и разумевања. Нећемо клеветати и промовишаћемо регионалну стабилност како бисмо дали допринос глобалној безбедности.
У овој институцији и свуда другде води се једна лажна кампања против Републике Србије и Републике Српске, ентитета у Босни. Широм света, безброј пута, чули смо како су говорили из добро обавештених извора, само је тренутак пре него што ће Србија напасти неки регион, само је питање дана, баш као и за Републику Српску у Босни и Херцеговини. И све то време, то је наравно била лаж, једна дивна завеса која би требало да омогући међународним представницима које је народ изабрао да раде са легитимним представницима Српског народа, дакле једног од три конститутивна народа, уводећи санкције против њих, смењујући их са места, тамо где их је народ изабрао и водећи кривичне поступке и изрицањем казни за вербални деликт.
Сви сте ви сведоци чињеници да већ три и по године од почетка сукоба у Украјини слушамо приче да ми, као наводно руска марионета, ћемо сад напасти неки регион. Наравно, то се није десило и неће. Једина ствар коју никада нисмо чули је извињење оних који шире такве лажи и сигурно нећемо ни добити таква извињења. Да поновим, Србија је слободна, независна и суверена земља која доноси сопствене одлуке самостално. Ми смо посвећени европском путу, не планирамо никог да нападнемо, такође нећемо дозволити никоме да запрети нашој земљи слободу.
Број четири. Свет се мења и Уједињене нације морају да остану стуб глобалне стабилности. Реформисање Уједињених нација није само институционални задатак, то је морална дужност да се сачува будућност глобалног мира и правде. Свесни смо потребе да се реформишу Уједињене нације, да се уживи тај систем, да би се повећао њихов кредибилитет и да би се ширио мултилатерализам, како би наша организација била ефикаснија и правичнија у односу на потребе држава чланица.
Такође, све се мора прилагодити примарном циљу чувања међународног мира, да би се реалност овог света боље изражавала. Африка, најмлађи континент са 54 државе, мора бити боље заступљена. Многе земље рачунају на Уједињене нације за техничку стручност, развојну помоћ ради остваривања циљева одрживог развоја. Смањивање тог финансирања и приступа програмима УН-а лишава могућности да се прошири јаз између развијених и неразвијених земаља. Ми смо спремни да будемо домаћини било којим телима и агенцијама Уједињених нација, да бисмо наставили као Србија да будемо мост између различито развијених земаља. Србија је на раскршћу Европе, лако се путује до нас са истока и запада, можемо да понудимо ниже оперативне трошкове који би били рентабилнији у односу на Женеву, имамо модерне објекте, повезаност, јаке капацитете да будемо домаћини, рецимо, великих догађаја, између осталог, експа. Уколико би Уједињене нације имале агенције у Београду, то би ојачало њихово присуство у југоисточној Европи".
То би проширило географску присутност једних нација и те агенције би биле репрезентативније и боље распоређене.
И број пет. Србија ће остати независна и пребродиће своје интерне потешкоће, захваљујући својој традицији и државности, фокусирајући се на изградњу просперитетне будућности. Прави суверенитет данас није изолација, већ достојанство да се може изабрати, да се пристане на нешто под нашим условима и да се то изабере за сарадњу. Независност Србије ту није никаква привилегија, већ суверено право, а суверенитет није ситуациони.
Без обзира на глобалне изазове, Србија наставља на свом курсу, макроекономска ситуација је стабилна, економија расте, што показује како опредељење за реформе доводи до сјајних резултата. Инвестиције у инфраструктуру, дигитализацију, поткрепљују наше опредељење у погледу циљева Уједињених нација.
Желим да вас обавестим да ће 2027. Србија бити домаћин специјализоване изложбе EXPO 2027. Мото је играти за човечанство, спорт и музику за све. То ће бити прилика за моју земљу, да покаже свету, снагу наше културе, спорта и креативности, као универзалног језика који преброђује разлике. То ће бити тренутак да Србија гради мостове са партнерима, промовише разумевање и отвори нове хоризонте сарадње.
Српски пут је пут просперитета, развоја и напретка и ми смо опредељени да постанемо пуноправна чланица Уједињења, односно Европске уније. Тиме смо, наравно, и даље посвећени да продубимо сарадњу са земљама из других делова света и да одржимо наше традиционално пријатељство и односе поверења на истоку.
Јачање билатералних односа са кључним актерима међународне заједнице и са нашим европским партнерима је наш први приоритет. Србија је у прошлости подигла ниво сарадње са бројним земљама у Африци, Азији, Латинској Америци и на тај начин одиграла респектабилну улогу на светској сцени. Верујем да можемо да рачунамо на обострано поштовање и традиционалне везе пријатељства са тим земљама у нашим будућим односима.
Хвала вам и господо. За крај, ако погледамо у будућност, ми смо предељени за дијалог и разумевање и ми у Србији верујемо да је мир највећа вредност и најчврсти темељ развоја. Наставићемо да улажемо енергију, знање и спремност у изградњу праведнијег, безбеднијег света који је вредан будућих генерација. Хвала вам пуно.
Овогодишње, 80. јесење заседање Генералне скупштине, окупило је највећи број учесника до сада, будући да учествује више од 150 шефова држава и влада из целог света.
Питање Косова и Метохије, наставак дијалога Београда и Приштине, стање у Републици Српској и америчке санкције НИС-у, главне су теме вишедневне посете председника Александра Вучића Њујорку.
