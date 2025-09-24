ЈАК ЗЕМЉОТЕС ПОГОДИО СИЦИЛИЈУ Епицентар у близини Месине
24.09.2025. 18:48 18:54
Коментари (0)
Земљотрес јачине 3 степена по Рихтеру регистрован је у среду, 24. септембра 2025. у 17.06 часова на Сицилији.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.2692 и дужине 14.8285, западно од града Месина.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, хипоцентар потреса налазио се на дубини од око 129,2 километра испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима.