ЈАК ЗЕМЉОТЕС ПОГОДИО СИЦИЛИЈУ Епицентар у близини Месине

24.09.2025. 18:48 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 3 степена по Рихтеру регистрован је у среду, 24. септембра 2025. у 17.06 часова на Сицилији.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.2692 и дужине 14.8285, западно од града Месина.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, хипоцентар потреса налазио се на дубини од око 129,2 километра испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима.

земљотрес италија сицилија
Вести Свет
